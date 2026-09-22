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Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка

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Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 1
Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 2
Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 3
Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 4
Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 5
Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 6
Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 7
Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 8
Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 9
Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 10
Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 11
Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
Return To Ommadawn
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 1
  • Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 2
  • Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 3
  • Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 4
  • Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 5
  • Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 6
  • Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 7
  • Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 8
  • Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 9
  • Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 10
  • Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 11
  • Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715916
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Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602557256703]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
Return To Ommadawn
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Return To Ommadawn Pt. I, Return To Ommadawn Pt. II
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка

Return To Ommadawn — двадцать шестой студийный альбом Майка Олдфилда. Новый альбом британского мультиинструменталиста и композитора является продолжением третьего альбома Ommadawn (1975).

Отзывы о товаре Mike Oldfield - Return To Ommadawn (0602557256703) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602557256703]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
Return To Ommadawn
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Return To Ommadawn Pt. I, Return To Ommadawn Pt. II
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Return To Ommadawn — двадцать шестой студийный альбом Майка Олдфилда. Новый альбом британского мультиинструменталиста и композитора является продолжением третьего альбома Ommadawn (1975).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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