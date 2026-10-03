Lee Morgan - The Rumproller (0602508503122) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
The Rumproller
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
В наличии
Код товара: 402638
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4 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
The Rumproller
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lee Morgan - The Rumproller (0602508503122) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Rumproller
|A2
|Desert Moonlight
|B1
|Eclipso
|B2
|Edda
|B3
|The Lady
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Теги товара: Джаз
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
The Rumproller
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Track List
|A1
|The Rumproller
|A2
|Desert Moonlight
|B1
|Eclipso
|B2
|Edda
|B3
|The Lady
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Lee Morgan - The Rumproller (0602508503122) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4310 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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