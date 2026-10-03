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Lee Morgan - The Rumproller (0602508503122) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lee Morgan - The Rumproller (0602508503122) виниловая пластинка

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Lee Morgan - The Rumproller (0602508503122) виниловая пластинка - фото 1
Lee Morgan - The Rumproller (0602508503122) виниловая пластинка - фото 2
Lee Morgan - The Rumproller (0602508503122) виниловая пластинка - фото 3
Lee Morgan - The Rumproller (0602508503122) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
The Rumproller
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lee Morgan - The Rumproller (0602508503122) виниловая пластинка - фото 1
  • Lee Morgan - The Rumproller (0602508503122) виниловая пластинка - фото 2
  • Lee Morgan - The Rumproller (0602508503122) виниловая пластинка - фото 3
  • Lee Morgan - The Rumproller (0602508503122) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402638
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lee Morgan - The Rumproller (0602508503122) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Morgan, Lee
filter_none Товар входит в коллекцию Morgan, Lee

Коллекция Morgan, Lee


Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
The Rumproller
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lee Morgan - The Rumproller (0602508503122) виниловая пластинка

Track List

A1The Rumproller
A2Desert Moonlight
B1Eclipso
B2Edda
B3The Lady



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Lee Morgan - The Rumproller (0602508503122) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
The Rumproller
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1The Rumproller
A2Desert Moonlight
B1Eclipso
B2Edda
B3The Lady


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lee Morgan - The Rumproller (0602508503122) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4310 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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