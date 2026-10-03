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Lee Morgan - The Cooker (Analogue, Tone Poet) (0602508600425) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lee Morgan - The Cooker (Analogue, Tone Poet) (0602508600425) виниловая пластинка

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Lee Morgan - The Cooker (Analogue, Tone Poet) (0602508600425) виниловая пластинка - фото 1
Lee Morgan - The Cooker (Analogue, Tone Poet) (0602508600425) виниловая пластинка - фото 2
Lee Morgan - The Cooker (Analogue, Tone Poet) (0602508600425) виниловая пластинка - фото 3
Lee Morgan - The Cooker (Analogue, Tone Poet) (0602508600425) виниловая пластинка - фото 4
Lee Morgan - The Cooker (Analogue, Tone Poet) (0602508600425) виниловая пластинка - фото 5
Lee Morgan - The Cooker (Analogue, Tone Poet) (0602508600425) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1957
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
The Cooker
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lee Morgan - The Cooker (Analogue, Tone Poet) (0602508600425) виниловая пластинка - фото 1
  • Lee Morgan - The Cooker (Analogue, Tone Poet) (0602508600425) виниловая пластинка - фото 2
  • Lee Morgan - The Cooker (Analogue, Tone Poet) (0602508600425) виниловая пластинка - фото 3
  • Lee Morgan - The Cooker (Analogue, Tone Poet) (0602508600425) виниловая пластинка - фото 4
  • Lee Morgan - The Cooker (Analogue, Tone Poet) (0602508600425) виниловая пластинка - фото 5
  • Lee Morgan - The Cooker (Analogue, Tone Poet) (0602508600425) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402637
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lee Morgan - The Cooker (Analogue, Tone Poet) (0602508600425) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Morgan, Lee
filter_none Товар входит в коллекцию Morgan, Lee

Коллекция Morgan, Lee


Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508600425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1957
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
The Cooker
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
A Night in Tunisia, Heavy Dipper, Just One of Those Things, Lover Man, -ma
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lee Morgan - The Cooker (Analogue, Tone Poet) (0602508600425) виниловая пластинка

Track List

A1A Night In Tunisia
A2Heavy Dipper
B1Just One Of Those Things
B2Lover Man
B3New-Ma



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Lee Morgan - The Cooker (Analogue, Tone Poet) (0602508600425) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508600425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1957
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
The Cooker
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
A Night in Tunisia, Heavy Dipper, Just One of Those Things, Lover Man, -ma
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1A Night In Tunisia
A2Heavy Dipper
B1Just One Of Those Things
B2Lover Man
B3New-Ma


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lee Morgan - The Cooker (Analogue, Tone Poet) (0602508600425) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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