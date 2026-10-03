Lee Morgan - The Cooker (Analogue, Tone Poet) (0602508600425) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1957
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
The Cooker
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 402637
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Коллекция Morgan, Lee
Коллекция Morgan, Lee
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В наличииЦена 5 940 руб.1485 руб. в СплитLee Morgan - The Cooker (Analogue, Tone Poet) (0602508600425) ви...
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508600425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1957
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
The Cooker
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
A Night in Tunisia, Heavy Dipper, Just One of Those Things, Lover Man, -ma
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lee Morgan - The Cooker (Analogue, Tone Poet) (0602508600425) виниловая пластинка
Track List
|A1
|A Night In Tunisia
|A2
|Heavy Dipper
|B1
|Just One Of Those Things
|B2
|Lover Man
|B3
|New-Ma
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Теги товара: Джаз
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508600425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1957
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
The Cooker
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
A Night in Tunisia, Heavy Dipper, Just One of Those Things, Lover Man, -ma
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Track List
|A1
|A Night In Tunisia
|A2
|Heavy Dipper
|B1
|Just One Of Those Things
|B2
|Lover Man
|B3
|New-Ma
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Теги товара: Джаз
Lee Morgan - The Cooker (Analogue, Tone Poet) (0602508600425) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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