Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Egypt Station (deluxe)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402540
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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602577501487]
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Egypt Station (deluxe)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка
Track List
Egypt Station
|A1
|Opening Station
|0:42
|A2
|I Don’t Know
|4:27
|A3
|Come On To Me
|4:11
|A4
|Happy With You
|3:34
|B1
|Who Cares
|3:13
|B2
|Fuh You
|3:24
|B3
|Confidante
|3:05
|B4
|People Want Peace
|2:59
|B5
|Hand In Hand
|2:35
|C1
|Dominoes
|5:02
|C2
|Back In Brazil
|3:21
|C3
|Do It Now
|3:17
|C4
|Caesar Rock
|3:29
|D1
|Despite Repeated Warnings
|6:58
|D2
|Station II
|0:47
|D3
|Hunt You Down / Naked / C-Link
|6:23
Egypt Station II
|E1
|Get Started
|3:41
|E2
|Nothing For Free
|3:15
|E3
|Frank Sinatra’s Party
|2:44
|E4
|Sixty Second Street
|3:57
|E5
|Who Cares (Full Length)
|5:33
|F1
|Get Enough
|2:56
|F2
|Come On To Me (Live At Abbey Road Studios)
|4:19
|F3
|Fuh You (Live At The Cavern Club)
|3:35
|F4
|Confidante (Live At LIPA)
|3:16
|F5
|Who Cares (Live At Grand Central Station)
|3:02
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602577501487]
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Egypt Station (deluxe)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
Egypt Station
|A1
|Opening Station
|0:42
|A2
|I Don’t Know
|4:27
|A3
|Come On To Me
|4:11
|A4
|Happy With You
|3:34
|B1
|Who Cares
|3:13
|B2
|Fuh You
|3:24
|B3
|Confidante
|3:05
|B4
|People Want Peace
|2:59
|B5
|Hand In Hand
|2:35
|C1
|Dominoes
|5:02
|C2
|Back In Brazil
|3:21
|C3
|Do It Now
|3:17
|C4
|Caesar Rock
|3:29
|D1
|Despite Repeated Warnings
|6:58
|D2
|Station II
|0:47
|D3
|Hunt You Down / Naked / C-Link
|6:23
Egypt Station II
|E1
|Get Started
|3:41
|E2
|Nothing For Free
|3:15
|E3
|Frank Sinatra’s Party
|2:44
|E4
|Sixty Second Street
|3:57
|E5
|Who Cares (Full Length)
|5:33
|F1
|Get Enough
|2:56
|F2
|Come On To Me (Live At Abbey Road Studios)
|4:19
|F3
|Fuh You (Live At The Cavern Club)
|3:35
|F4
|Confidante (Live At LIPA)
|3:16
|F5
|Who Cares (Live At Grand Central Station)
|3:02
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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