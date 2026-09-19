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Paul McCartney - Cнова в CCCP (0602577289392) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paul McCartney - Cнова в CCCP (0602577289392) виниловая пластинка

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Paul McCartney - Cнова в CCCP (0602577289392) виниловая пластинка - фото 1
Paul McCartney - Cнова в CCCP (0602577289392) виниловая пластинка - фото 2
Paul McCartney - Cнова в CCCP (0602577289392) виниловая пластинка - фото 3
Paul McCartney - Cнова в CCCP (0602577289392) виниловая пластинка - фото 4
Paul McCartney - Cнова в CCCP (0602577289392) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Cнова в CCCP
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Paul McCartney - Cнова в CCCP (0602577289392) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul McCartney - Cнова в CCCP (0602577289392) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul McCartney - Cнова в CCCP (0602577289392) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul McCartney - Cнова в CCCP (0602577289392) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul McCartney - Cнова в CCCP (0602577289392) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402539
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602577289392]
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Cнова в CCCP
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul McCartney - Cнова в CCCP (0602577289392) виниловая пластинка

Track List

A1Канзас-Сити (Kansas City)4:03
A2Рок Двадцатого Этажа (Twenty Flight Rock)3:04
A3О, Господи, Мисс Клоди (Lawdy, Miss Clawdy)3:18
A4Верни Мне Свою Любовь (Bring It On Home To Me)3:14
A5Люсиль (Lucille)3:13
A6Я Больше Нигде Не Бываю (Don't Get Around Much Anymore)2:50
B1Все В Порядке, Мама [That's All Right (Mama)]3:48
B2Ах, Какой Стыд (Ain't That A Shame)3:43
B3Осколки (Crackin' Up)3:55
B4Только Потому, Что... (Just Because)3:34
B5Ночной Экспресс (Midnight Special)3:59



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Paul McCartney - Cнова в CCCP (0602577289392) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602577289392]
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Cнова в CCCP
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Канзас-Сити (Kansas City)4:03
A2Рок Двадцатого Этажа (Twenty Flight Rock)3:04
A3О, Господи, Мисс Клоди (Lawdy, Miss Clawdy)3:18
A4Верни Мне Свою Любовь (Bring It On Home To Me)3:14
A5Люсиль (Lucille)3:13
A6Я Больше Нигде Не Бываю (Don't Get Around Much Anymore)2:50
B1Все В Порядке, Мама [That's All Right (Mama)]3:48
B2Ах, Какой Стыд (Ain't That A Shame)3:43
B3Осколки (Crackin' Up)3:55
B4Только Потому, Что... (Just Because)3:34
B5Ночной Экспресс (Midnight Special)3:59


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


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