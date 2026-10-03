Lynyrd Skynyrd - Nuthin' Fancy (0600753550182) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Nuthin' Fancy
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 402497
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 550 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Lynyrd Skynyrd
Коллекция Lynyrd Skynyrd
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитLynyrd Skynyrd - Gimme Back My Bullets (0600753550205) виниловая...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитLynyrd Skynyrd - Nuthin' Fancy (0600753550182) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитLynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) винилова...
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753550182]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Nuthin' Fancy
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Saturday Night Special, Cheatin' Woman, Railroad Song, I'm A Country Boy, On The Hunt, I Losin', Made In The Shade, Whiskey Rock-A-Roller
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lynyrd Skynyrd - Nuthin' Fancy (0600753550182) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Saturday Night Special
|5:08
|A2
|Cheatin' Woman
|4:38
|A3
|Railroad Song
|4:14
|A4
|I'm A Country Boy
|4:24
|B1
|On The Hunt
|5:25
|B2
|Am I Losin
|4:32
|B3
|Made In The Shade
|4:40
|B4
|Wiskey Rock-A-Roller
|4:33
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитJudas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитEra - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитGrave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитОберманекен - Астрология (Ober1Lp) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитDavid Bowie - ChangesOneBowie (0190295994082) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитCandy Dulfer - Right In My Soul (2Lp, 20Th Ann.,Numbered,White M...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитLeonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) винилов...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитLinkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753550182]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Nuthin' Fancy
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Saturday Night Special, Cheatin' Woman, Railroad Song, I'm A Country Boy, On The Hunt, I Losin', Made In The Shade, Whiskey Rock-A-Roller
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Saturday Night Special
|5:08
|A2
|Cheatin' Woman
|4:38
|A3
|Railroad Song
|4:14
|A4
|I'm A Country Boy
|4:24
|B1
|On The Hunt
|5:25
|B2
|Am I Losin
|4:32
|B3
|Made In The Shade
|4:40
|B4
|Wiskey Rock-A-Roller
|4:33
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Lynyrd Skynyrd - Nuthin' Fancy (0600753550182) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Lynyrd Skynyrd - Nuthin' Fancy (0600753550182) виниловая пластинка