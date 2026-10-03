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Lynyrd Skynyrd - Nuthin' Fancy (0600753550182) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lynyrd Skynyrd - Nuthin' Fancy (0600753550182) виниловая пластинка

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Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (0600753550182) виниловая пластинка - фото 1
Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (0600753550182) виниловая пластинка - фото 2
Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (0600753550182) виниловая пластинка - фото 3
Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (0600753550182) виниловая пластинка - фото 4
Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (0600753550182) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Nuthin' Fancy
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (0600753550182) виниловая пластинка - фото 1
  • Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (0600753550182) виниловая пластинка - фото 2
  • Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (0600753550182) виниловая пластинка - фото 3
  • Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (0600753550182) виниловая пластинка - фото 4
  • Lynyrd Skynyrd - Nuthin&#039; Fancy (0600753550182) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402497
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lynyrd Skynyrd - Nuthin' Fancy (0600753550182) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Lynyrd Skynyrd
filter_none Товар входит в коллекцию Lynyrd Skynyrd

Коллекция Lynyrd Skynyrd


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753550182]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Nuthin' Fancy
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Saturday Night Special, Cheatin' Woman, Railroad Song, I'm A Country Boy, On The Hunt, I Losin', Made In The Shade, Whiskey Rock-A-Roller
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lynyrd Skynyrd - Nuthin' Fancy (0600753550182) виниловая пластинка

Track List

A1Saturday Night Special5:08
A2Cheatin' Woman4:38
A3Railroad Song4:14
A4I'm A Country Boy4:24
B1On The Hunt5:25
B2Am I Losin4:32
B3Made In The Shade4:40
B4Wiskey Rock-A-Roller4:33

Отзывы о товаре Lynyrd Skynyrd - Nuthin' Fancy (0600753550182) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753550182]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Nuthin' Fancy
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Saturday Night Special, Cheatin' Woman, Railroad Song, I'm A Country Boy, On The Hunt, I Losin', Made In The Shade, Whiskey Rock-A-Roller
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Saturday Night Special5:08
A2Cheatin' Woman4:38
A3Railroad Song4:14
A4I'm A Country Boy4:24
B1On The Hunt5:25
B2Am I Losin4:32
B3Made In The Shade4:40
B4Wiskey Rock-A-Roller4:33
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lynyrd Skynyrd - Nuthin' Fancy (0600753550182) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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