Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
One More From The Road
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 402498
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Коллекция Lynyrd Skynyrd
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753550212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
One More From The Road
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Workin' For Mca, I Ain't The One, Searching, Tuesday's Gone, Saturday Night Special, Travellin' Man, Whiskey Rock-A-Roller, Sweet Home Alabama, Gimme Three Steps, Call Me The Breeze, T For Texas, The Needle And The Spoon, Crossroads, Free Bird
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
секретный код для загрузки цифровой версии альбома
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Workin' For MCA
|4:38
|A2
|I Ain't The One
|3:37
|A3
|Searching
|3:51
|A4
|Tuesday's Gone
|7:39
|B1
|Saturday Night Special
|5:30
|B2
|Travellin' Man
|4:08
|B3
|Whiskey Rock-A-Roller
|4:14
|B4
|Sweet Home Alabama
|6:49
|C1
|Gimme Three Steps
|5:00
|C2
|Call Me The Breeze
|5:27
|C3
|T For Texas
|8:26
|D1
|The Needle And The Spoon
|4:17
|D2
|Crossroads
|3:44
|D3
|Free Bird
|11:30
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753550212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
One More From The Road
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Workin' For Mca, I Ain't The One, Searching, Tuesday's Gone, Saturday Night Special, Travellin' Man, Whiskey Rock-A-Roller, Sweet Home Alabama, Gimme Three Steps, Call Me The Breeze, T For Texas, The Needle And The Spoon, Crossroads, Free Bird
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
секретный код для загрузки цифровой версии альбома
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Workin' For MCA
|4:38
|A2
|I Ain't The One
|3:37
|A3
|Searching
|3:51
|A4
|Tuesday's Gone
|7:39
|B1
|Saturday Night Special
|5:30
|B2
|Travellin' Man
|4:08
|B3
|Whiskey Rock-A-Roller
|4:14
|B4
|Sweet Home Alabama
|6:49
|C1
|Gimme Three Steps
|5:00
|C2
|Call Me The Breeze
|5:27
|C3
|T For Texas
|8:26
|D1
|The Needle And The Spoon
|4:17
|D2
|Crossroads
|3:44
|D3
|Free Bird
|11:30
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка - по цене 4080 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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