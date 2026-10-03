Top.Mail.Ru
Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка - фото 1
Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка - фото 2
Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка - фото 3
Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка - фото 4
Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка - фото 5
Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка - фото 6
Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка - фото 7
Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
One More From The Road
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка - фото 1
  • Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка - фото 2
  • Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка - фото 3
  • Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка - фото 4
  • Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка - фото 5
  • Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка - фото 6
  • Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка - фото 7
  • Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402498
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Lynyrd Skynyrd
filter_none Товар входит в коллекцию Lynyrd Skynyrd

Коллекция Lynyrd Skynyrd


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753550212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
One More From The Road
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Workin' For Mca, I Ain't The One, Searching, Tuesday's Gone, Saturday Night Special, Travellin' Man, Whiskey Rock-A-Roller, Sweet Home Alabama, Gimme Three Steps, Call Me The Breeze, T For Texas, The Needle And The Spoon, Crossroads, Free Bird
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
секретный код для загрузки цифровой версии альбома
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка

Track List

A1Workin' For MCA4:38
A2I Ain't The One3:37
A3Searching3:51
A4Tuesday's Gone7:39
B1Saturday Night Special5:30
B2Travellin' Man4:08
B3Whiskey Rock-A-Roller4:14
B4Sweet Home Alabama6:49
C1Gimme Three Steps5:00
C2Call Me The Breeze5:27
C3T For Texas8:26
D1The Needle And The Spoon4:17
D2Crossroads3:44
D3Free Bird11:30

Отзывы о товаре Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753550212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
One More From The Road
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Workin' For Mca, I Ain't The One, Searching, Tuesday's Gone, Saturday Night Special, Travellin' Man, Whiskey Rock-A-Roller, Sweet Home Alabama, Gimme Three Steps, Call Me The Breeze, T For Texas, The Needle And The Spoon, Crossroads, Free Bird
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
секретный код для загрузки цифровой версии альбома
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Workin' For MCA4:38
A2I Ain't The One3:37
A3Searching3:51
A4Tuesday's Gone7:39
B1Saturday Night Special5:30
B2Travellin' Man4:08
B3Whiskey Rock-A-Roller4:14
B4Sweet Home Alabama6:49
C1Gimme Three Steps5:00
C2Call Me The Breeze5:27
C3T For Texas8:26
D1The Needle And The Spoon4:17
D2Crossroads3:44
D3Free Bird11:30
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753550212) виниловая пластинка - по цене 4080 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...