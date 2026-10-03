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Lynyrd Skynyrd - Gimme Back My Bullets (0600753550205) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lynyrd Skynyrd - Gimme Back My Bullets (0600753550205) виниловая пластинка

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Lynyrd Skynyrd - Gimme Back My Bullets (0600753550205) виниловая пластинка - фото 1
Lynyrd Skynyrd - Gimme Back My Bullets (0600753550205) виниловая пластинка - фото 2
Lynyrd Skynyrd - Gimme Back My Bullets (0600753550205) виниловая пластинка - фото 3
Lynyrd Skynyrd - Gimme Back My Bullets (0600753550205) виниловая пластинка - фото 4
Lynyrd Skynyrd - Gimme Back My Bullets (0600753550205) виниловая пластинка - фото 5
Lynyrd Skynyrd - Gimme Back My Bullets (0600753550205) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Gimme Back My Bullets
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lynyrd Skynyrd - Gimme Back My Bullets (0600753550205) виниловая пластинка - фото 1
  • Lynyrd Skynyrd - Gimme Back My Bullets (0600753550205) виниловая пластинка - фото 2
  • Lynyrd Skynyrd - Gimme Back My Bullets (0600753550205) виниловая пластинка - фото 3
  • Lynyrd Skynyrd - Gimme Back My Bullets (0600753550205) виниловая пластинка - фото 4
  • Lynyrd Skynyrd - Gimme Back My Bullets (0600753550205) виниловая пластинка - фото 5
  • Lynyrd Skynyrd - Gimme Back My Bullets (0600753550205) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402495
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lynyrd Skynyrd - Gimme Back My Bullets (0600753550205) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Lynyrd Skynyrd
filter_none Товар входит в коллекцию Lynyrd Skynyrd

Коллекция Lynyrd Skynyrd


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753550205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Gimme Back My Bullets
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Gimme Back My Bullets, Every Mother's Son, Trust, (I Got The) Same Old Blues, Double Trouble, Roll Gypsy Roll, Searching, Cry For The Bad Man, All I Can Do Is Write About It
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
секретный код для загрузки цифровой версии альбома
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lynyrd Skynyrd - Gimme Back My Bullets (0600753550205) виниловая пластинка

Track List

A1Gimme Back My Bullets3:28
A2Every Mother's Son4:56
A3Trust4:24
A4I Got The Same Old Blues4:08
B1Double Trouble2:48
B2Roll Gypsy Roll2:49
B3Searching3:18
B4Cry For The Bad Man4:48
B5All I Can Do Is Write About It4:14

Отзывы о товаре Lynyrd Skynyrd - Gimme Back My Bullets (0600753550205) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753550205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Gimme Back My Bullets
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Gimme Back My Bullets, Every Mother's Son, Trust, (I Got The) Same Old Blues, Double Trouble, Roll Gypsy Roll, Searching, Cry For The Bad Man, All I Can Do Is Write About It
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
секретный код для загрузки цифровой версии альбома
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Gimme Back My Bullets3:28
A2Every Mother's Son4:56
A3Trust4:24
A4I Got The Same Old Blues4:08
B1Double Trouble2:48
B2Roll Gypsy Roll2:49
B3Searching3:18
B4Cry For The Bad Man4:48
B5All I Can Do Is Write About It4:14
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lynyrd Skynyrd - Gimme Back My Bullets (0600753550205) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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