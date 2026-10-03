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Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (0888072029200) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (0888072029200) виниловая пластинка

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Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (0888072029200) виниловая пластинка - фото 1
Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (0888072029200) виниловая пластинка - фото 2
Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (0888072029200) виниловая пластинка - фото 3
Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (0888072029200) виниловая пластинка - фото 4
Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (0888072029200) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (0888072029200) виниловая пластинка - фото 1
  • Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (0888072029200) виниловая пластинка - фото 2
  • Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (0888072029200) виниловая пластинка - фото 3
  • Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (0888072029200) виниловая пластинка - фото 4
  • Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (0888072029200) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402201
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (0888072029200) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (0888072029200) виниловая пластинка

Track List

A1Walk On By12:00
A2Hyperbolicsyllabicsesquedalmistic9:55
B1One Woman5:00
B2By The Time I Get To Phoenix18:40

Отзывы о товаре Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (0888072029200) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Walk On By12:00
A2Hyperbolicsyllabicsesquedalmistic9:55
B1One Woman5:00
B2By The Time I Get To Phoenix18:40
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (0888072029200) виниловая пластинка - стоимость товара 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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