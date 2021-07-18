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Deep Purple - Stormbringer (0600753635858) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Deep Purple - Stormbringer (0600753635858) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Deep Purple - Stormbringer (0600753635858) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple - Stormbringer (0600753635858) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - Stormbringer (0600753635858) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple - Stormbringer (0600753635858) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401914
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple - Stormbringer (0600753635858) виниловая пластинка

Deep Purple - Stormbringer (0600753635858) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Deep Purple - Stormbringer (0600753635858) виниловая пластинка

18.07.2021
Вадим

Достоинства:
Еще один диск в коллекцию. Класный звук. Внешний конверт отличная полиграфия, внутренний поразил - бумажный с антисатичнским целофановым пакетом внутри. Диск 180 грамм.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую. Ниже цены нет.
17.06.2021
александр

Достоинства:
Плотный, картонный, внешний пакет.Хорошая полиграфия. Тяжелый 180 граммовый винил, и ровный по горизонтали. Хороший подбор материала, очень качественный стерео звук. Внутренний, бумажный пакет имеет мягкую, полиэтиленовую прослойку. Европейское издание.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Очень хорошо слушается, и получаешь большое удовольствие, от исполнения хитов этим коллективом, который был не всегда постоянным. Очень доволен удачной покупкой. Всем любителям музыки - советую приобрести эту пластинку.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Deep Purple - Stormbringer (0600753635858) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
18.07.2021
Вадим

Достоинства:
Еще один диск в коллекцию. Класный звук. Внешний конверт отличная полиграфия, внутренний поразил - бумажный с антисатичнским целофановым пакетом внутри. Диск 180 грамм.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую. Ниже цены нет.
17.06.2021
александр

Достоинства:
Плотный, картонный, внешний пакет.Хорошая полиграфия. Тяжелый 180 граммовый винил, и ровный по горизонтали. Хороший подбор материала, очень качественный стерео звук. Внутренний, бумажный пакет имеет мягкую, полиэтиленовую прослойку. Европейское издание.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Очень хорошо слушается, и получаешь большое удовольствие, от исполнения хитов этим коллективом, который был не всегда постоянным. Очень доволен удачной покупкой. Всем любителям музыки - советую приобрести эту пластинку.


Deep Purple - Stormbringer (0600753635858) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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