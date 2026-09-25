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Frank Sinatra - The Platinum Collection (coloured) (4601620109058) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frank Sinatra - The Platinum Collection (coloured) (4601620109058) виниловая пластинка

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Frank Sinatra - The Platinum Collection (coloured) (4601620109058) виниловая пластинка - фото 1
Frank Sinatra - The Platinum Collection (coloured) (4601620109058) виниловая пластинка - фото 2
Frank Sinatra - The Platinum Collection (coloured) (4601620109058) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (coloured) (4601620109058) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (coloured) (4601620109058) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (coloured) (4601620109058) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730305
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Frank Sinatra - The Platinum Collection (coloured) (4601620109058) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620109058]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Jazz
Трек-лист
I've Got You Under My Skin, You Make Me Feel So Young, Witchcraft, Come Fly With Me, In The Wee Small Hours Of The Morning, The Lady Is A Tramp, I'll Never Smile Again, I've Got the World on a String, Blue Moon, On The Sunny The Street, When You're Smiling, Love and Marriage, Nice'n'Easy, My Funny Valentine, All the Way, Love Is Here To Stay, Young at Heart, One for My Baby (and One More for the Road), Pennies From Heaven, (Love Is) The Tender Trap, Learnin' the Blues, Nancy (Whit The Laughing F
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - The Platinum Collection (coloured) (4601620109058) виниловая пластинка

Перед вами — самая полная коллекция хитов Фрэнка Синатры. В подборку вошли только востребованные и любимые слушателями песни, которые лучше всего передают харизму, драйв и неповторимую атмосферу творчества Фрэнка Синатры и которые чаще всего слушают по всему миру. Здесь представлены как золотая классика, так и редкие жемчужины. Такой полный сборник станет отличным подарком и ценным приобретением для любой музыкальной коллекции. Ремастированное издание на тройном желтом 180 г виниле. Имя и музыка Фрэнка Синатры (1915–1998) остаются сегодня доминирующей чертой ландшафта шоу-бизнеса. Редко может один человек оказал такое же большое влияние, как «Мистер Голубые Глаза». За шесть десятилетий он выпустил более 100 альбомов в качестве исполнителя, завоевал девять премий Грэмми и создал легенду, которую наверняка никто и никогда не превзойдет.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Frank Sinatra - The Platinum Collection (coloured) (4601620109058) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620109058]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Jazz
Трек-лист
I've Got You Under My Skin, You Make Me Feel So Young, Witchcraft, Come Fly With Me, In The Wee Small Hours Of The Morning, The Lady Is A Tramp, I'll Never Smile Again, I've Got the World on a String, Blue Moon, On The Sunny The Street, When You're Smiling, Love and Marriage, Nice'n'Easy, My Funny Valentine, All the Way, Love Is Here To Stay, Young at Heart, One for My Baby (and One More for the Road), Pennies From Heaven, (Love Is) The Tender Trap, Learnin' the Blues, Nancy (Whit The Laughing F
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Перед вами — самая полная коллекция хитов Фрэнка Синатры. В подборку вошли только востребованные и любимые слушателями песни, которые лучше всего передают харизму, драйв и неповторимую атмосферу творчества Фрэнка Синатры и которые чаще всего слушают по всему миру. Здесь представлены как золотая классика, так и редкие жемчужины. Такой полный сборник станет отличным подарком и ценным приобретением для любой музыкальной коллекции. Ремастированное издание на тройном желтом 180 г виниле. Имя и музыка Фрэнка Синатры (1915–1998) остаются сегодня доминирующей чертой ландшафта шоу-бизнеса. Редко может один человек оказал такое же большое влияние, как «Мистер Голубые Глаза». За шесть десятилетий он выпустил более 100 альбомов в качестве исполнителя, завоевал девять премий Грэмми и создал легенду, которую наверняка никто и никогда не превзойдет.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Frank Sinatra - The Platinum Collection (coloured) (4601620109058) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4310 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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