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Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка - фото 2
Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка - фото 3
Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка - фото 4
Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка - фото 5
Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка - фото 6
Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Burn
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка - фото 2
  • Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка - фото 3
  • Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка - фото 4
  • Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка - фото 5
  • Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка - фото 6
  • Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401908
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Deep Purple
filter_none Товар входит в коллекцию Deep Purple

Коллекция Deep Purple


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753635841]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Burn
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Burn, Might Just Take Your Life, Lay Down, Stay Down, Sail Away, You Fool No One, What's Goin' On Here, Mistreated, "A" 200
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка

Burn — восьмой студийный альбом британской группы Deep Purple и первый, записанный составом «Mark 3», вышел в феврале 1974 года на EMI/Purple (в Великобритании) и Warner Bros. в США.

Отзывы о товаре Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка

26.09.2021
Вадим

Достоинства:
Оформление "Классика". Качество звука на уровне от "первопресса" практически не отличается. Отличие по цене. Диск "тяжелый" - 180 грамм. Внутренний конверт "Антистатик".

Недостатки:
При транспортировке чуть примяли угол внешнего конверта.

Комментарий:
Такой диск должен быть в коллекции.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753635841]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Burn
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Burn, Might Just Take Your Life, Lay Down, Stay Down, Sail Away, You Fool No One, What's Goin' On Here, Mistreated, "A" 200
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Burn — восьмой студийный альбом британской группы Deep Purple и первый, записанный составом «Mark 3», вышел в феврале 1974 года на EMI/Purple (в Великобритании) и Warner Bros. в США.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.09.2021
Вадим

Достоинства:
Оформление "Классика". Качество звука на уровне от "первопресса" практически не отличается. Отличие по цене. Диск "тяжелый" - 180 грамм. Внутренний конверт "Антистатик".

Недостатки:
При транспортировке чуть примяли угол внешнего конверта.

Комментарий:
Такой диск должен быть в коллекции.


Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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