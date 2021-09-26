Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Burn
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 401908
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4 780 руб.
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Коллекция Deep Purple
Коллекция Deep Purple
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитDeep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитDeep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пласти...
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753635841]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Burn
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Burn, Might Just Take Your Life, Lay Down, Stay Down, Sail Away, You Fool No One, What's Goin' On Here, Mistreated, "A" 200
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка
Burn — восьмой студийный альбом британской группы Deep Purple и первый, записанный составом «Mark 3», вышел в феврале 1974 года на EMI/Purple (в Великобритании) и Warner Bros. в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753635841]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Burn
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Burn, Might Just Take Your Life, Lay Down, Stay Down, Sail Away, You Fool No One, What's Goin' On Here, Mistreated, "A" 200
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Burn — восьмой студийный альбом британской группы Deep Purple и первый, записанный составом «Mark 3», вышел в феврале 1974 года на EMI/Purple (в Великобритании) и Warner Bros. в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Оформление "Классика". Качество звука на уровне от "первопресса" практически не отличается. Отличие по цене. Диск "тяжелый" - 180 грамм. Внутренний конверт "Антистатик".
Недостатки:
При транспортировке чуть примяли угол внешнего конверта.
Комментарий:
Такой диск должен быть в коллекции.
Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Deep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка
Достоинства:
Оформление "Классика". Качество звука на уровне от "первопресса" практически не отличается. Отличие по цене. Диск "тяжелый" - 180 грамм. Внутренний конверт "Антистатик".
Недостатки:
При транспортировке чуть примяли угол внешнего конверта.
Комментарий:
Такой диск должен быть в коллекции.