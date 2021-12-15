Deep Purple - Machine Head (0600753635827) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Machine head
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 401911
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Deep Purple
Коллекция Deep Purple
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитDeep Purple - Burn (0600753635841) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитDeep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пласти...
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753635827]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Machine head
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Highway Star, Maybe I'm A Leo, Pictures Of Home, Never Before, Smoke On The Water, Lazy, Space Truckin'
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Deep Purple - Machine Head (0600753635827) виниловая пластинка
Machine Head — шестой студийный альбом британской рок-группы Deep Purple.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитJudas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитEra - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитGrave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитОберманекен - Астрология (Ober1Lp) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитDavid Bowie - ChangesOneBowie (0190295994082) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитCandy Dulfer - Right In My Soul (2Lp, 20Th Ann.,Numbered,White M...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитLeonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) винилов...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитLinkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753635827]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Machine head
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Highway Star, Maybe I'm A Leo, Pictures Of Home, Never Before, Smoke On The Water, Lazy, Space Truckin'
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Machine Head — шестой студийный альбом британской рок-группы Deep Purple.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Тяжелый 180 гр. винил, ровный по плоскости, внутренний пакет с антистатической прослойкой, имеются два вкладыша - один с текстами песен, другой с кодом для скачивания, хорошая запись, европейское производство, ценовой сегмент.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Раскрывающийся альбом, где можно увидеть трек лист и множество не больших фотографий участников группы. Всем любителям этого коллектива желательно иметь в коллекции эту пластинку.
Достоинства:
Новый,вкусно пахнущий альбом легенды рока.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Звук мне понравился,плотный красивый конверт.Вкладки,масса ровная,чистая.Мне всё понравилось!И самое главное-внутренний конверт с антистатиком,что в новых винилах редкость!
Достоинства:
Цена, новый пресс.
Недостатки:
Уровень громкости записи ниже, чем у оригинала. Более того, частотный диапазон уже, особенно в верхней части. Яные следы нарушения температурного режима хранения или просто не самый лучший пресс, т.к. винил кривоват. Печать на конверте имеет оттенок в зеленый цвет. Конверт довольно пухлый и сделан сквозным, поэтому засовывать винил или листовку с текстами нужно при закрытой книжке, иначе есть вариант погнуть при сгибании (закрытии) книжки.
Комментарий:
Вобщем, если сравнивать не счем, можно брать. Если есть издания 72-79гг., то много радости не доставит.
Достоинства:
Сегодня сьездил - выкупил .Новым винилом «Machine Head» обзавелся . Старый запилин до дыр !!! Внутри нового на мое удивление тройная вкладка с текстом , ну и визитка с сайтом где можно скачать «Machine Head» в мр 3 официально в хорошем качестве. Звук на уровне , полиграфия шикарно - производство нидерланды .Голандский винил всегда ценился у меломанов - всегда!!!!!!
Недостатки:
Нет .
Комментарий:
«Machine Head» ~ третий шедевр Deep Purple, ставший всемирным рок-эталоном В декабре 1971 года одна из самых известных в мире в то время рок-групп приступила к созданию самого настоящего шедевра, который вдохновил на подвиги подавляющее большинство современных рок-музыкантов. Альбом «Machine Head», вышедший в далеком 1972-м году, до сих пор держит свой культовый статус, в немалой степени благодаря всемирному хиту «Smoke on the Water»
Достоинства:
Хороший звук, тяжелая пластинка (180 грамм), Постер в комплекте. Внутренний конверт антистатик.
Недостатки:
Не выявил
Комментарий:
Стоит своих денег.
Deep Purple - Machine Head (0600753635827) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Deep Purple - Machine Head (0600753635827) виниловая пластинка
Достоинства:
Тяжелый 180 гр. винил, ровный по плоскости, внутренний пакет с антистатической прослойкой, имеются два вкладыша - один с текстами песен, другой с кодом для скачивания, хорошая запись, европейское производство, ценовой сегмент.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Раскрывающийся альбом, где можно увидеть трек лист и множество не больших фотографий участников группы. Всем любителям этого коллектива желательно иметь в коллекции эту пластинку.
Достоинства:
Новый,вкусно пахнущий альбом легенды рока.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Звук мне понравился,плотный красивый конверт.Вкладки,масса ровная,чистая.Мне всё понравилось!И самое главное-внутренний конверт с антистатиком,что в новых винилах редкость!
Достоинства:
Цена, новый пресс.
Недостатки:
Уровень громкости записи ниже, чем у оригинала. Более того, частотный диапазон уже, особенно в верхней части. Яные следы нарушения температурного режима хранения или просто не самый лучший пресс, т.к. винил кривоват. Печать на конверте имеет оттенок в зеленый цвет. Конверт довольно пухлый и сделан сквозным, поэтому засовывать винил или листовку с текстами нужно при закрытой книжке, иначе есть вариант погнуть при сгибании (закрытии) книжки.
Комментарий:
Вобщем, если сравнивать не счем, можно брать. Если есть издания 72-79гг., то много радости не доставит.
Достоинства:
Сегодня сьездил - выкупил .Новым винилом «Machine Head» обзавелся . Старый запилин до дыр !!! Внутри нового на мое удивление тройная вкладка с текстом , ну и визитка с сайтом где можно скачать «Machine Head» в мр 3 официально в хорошем качестве. Звук на уровне , полиграфия шикарно - производство нидерланды .Голандский винил всегда ценился у меломанов - всегда!!!!!!
Недостатки:
Нет .
Комментарий:
«Machine Head» ~ третий шедевр Deep Purple, ставший всемирным рок-эталоном В декабре 1971 года одна из самых известных в мире в то время рок-групп приступила к созданию самого настоящего шедевра, который вдохновил на подвиги подавляющее большинство современных рок-музыкантов. Альбом «Machine Head», вышедший в далеком 1972-м году, до сих пор держит свой культовый статус, в немалой степени благодаря всемирному хиту «Smoke on the Water»
Достоинства:
Хороший звук, тяжелая пластинка (180 грамм), Постер в комплекте. Внутренний конверт антистатик.
Недостатки:
Не выявил
Комментарий:
Стоит своих денег.