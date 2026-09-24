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Coco - расширенное переиздание на двойном виниле мини-альбома 2009 года проекта Parov Stelar. В издание вошли как ранее исполненные вещи, так и большое количество нового материала, записанного совместно с такими музыкантами, как Max The Sax, Lilja Bloom, Klaus Hainy и другими. Parov Stelar - сценический псевдоним Маркуса Фюредера, музыканта, композитора, продюсера и диджея, лидера одноимённого музыкального коллектива из австрийского города Линц. Особенность их музыки состоит в разнообразном соединении джаза, хауса и даунтемпо. Маркус Фюредер является основателем музыкального жанра электро-свинг.

Coco - расширенное переиздание на двойном виниле мини-альбома 2009 года проекта Parov Stelar. В издание вошли как ранее исполненные вещи, так и большое количество нового материала, записанного совместно с такими музыкантами, как Max The Sax, Lilja Bloom, Klaus Hainy и другими. Parov Stelar - сценический псевдоним Маркуса Фюредера, музыканта, композитора, продюсера и диджея, лидера одноимённого музыкального коллектива из австрийского города Линц. Особенность их музыки состоит в разнообразном соединении джаза, хауса и даунтемпо. Маркус Фюредер является основателем музыкального жанра электро-свинг.

Parov Stelar - Coco (8086991900033) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.