The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
SURRENDER
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 401812
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537540518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
SURRENDER
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Musesponse, Under The Influence, Out Of Control, Orange Wedge, Let Forever Be, The Sunshine Underground, Asleep From Day, Got Glintx, Hey Boy Hey Girl, Surrender, Dream On
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Virgin 40
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Chemical Brothers - Surrender (0602537540518) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Music: Response
|A2
|Under The Influence
|B1
|Out Of Control
|B2
|Orange Wedge
|B3
|Let Forever Be
|C1
|The Sunshine Underground
|C2
|Asleep From Day
|C3
|Got Glint?
|D1
|Hey Boy Hey Girl
|D2
|Surrender
|D3
|Dream On
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Теги товара: Инструментальная музыка
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537540518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
SURRENDER
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Musesponse, Under The Influence, Out Of Control, Orange Wedge, Let Forever Be, The Sunshine Underground, Asleep From Day, Got Glintx, Hey Boy Hey Girl, Surrender, Dream On
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Virgin 40
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Music: Response
|A2
|Under The Influence
|B1
|Out Of Control
|B2
|Orange Wedge
|B3
|Let Forever Be
|C1
|The Sunshine Underground
|C2
|Asleep From Day
|C3
|Got Glint?
|D1
|Hey Boy Hey Girl
|D2
|Surrender
|D3
|Dream On
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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