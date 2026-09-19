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2Pac - Greatest Hits (0602567965411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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2Pac - Greatest Hits (0602567965411) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка 2Pac, Greatest Hits (0602567965411) - фото 1
Виниловая пластинка 2Pac, Greatest Hits (0602567965411) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка 2Pac, Greatest Hits (0602567965411) - фото 1
  • Виниловая пластинка 2Pac, Greatest Hits (0602567965411) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401548
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 2Pac - Greatest Hits (0602567965411) виниловая пластинка

Переиздание коллекция хитов американского хип-хоп исполнителя Тупака Шакура. оригинальный сборник вышел в 1998 году. Издание на четырех черных виниловых пластинках. Тупак Амару Шакур - хип-хоп исполнитель, продюсер и актёр из Гарлема, Нью-Йорк. Является одним из величайших и наиболее влиятельных хип-хоп исполнителей в истории. По состоянию на 2007 год, Шакур продал более 75 миллионов записей по всему миру. Его двойной студийный альбом, All Eyez On Me, а также сборник хитов входят в список самых продаваемых альбомов в США. Журнал Rolling Stone поместил Шакура на 86 позицию в списке The 100 Greatest Artists Of All Time (100 величайших исполнителей всех времен). Тупак оказал колоссальное влияние на множество хип-хоп исполнителей, включая Eminem, Snoop Dogg, Nas, Wiz Khalifa, Lil Wayne, Drake, Kendrick Lamar, 50 Cent, The Game, ASAP Rocky и многих других.

Отзывы о товаре 2Pac - Greatest Hits (0602567965411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Переиздание коллекция хитов американского хип-хоп исполнителя Тупака Шакура. оригинальный сборник вышел в 1998 году. Издание на четырех черных виниловых пластинках. Тупак Амару Шакур - хип-хоп исполнитель, продюсер и актёр из Гарлема, Нью-Йорк. Является одним из величайших и наиболее влиятельных хип-хоп исполнителей в истории. По состоянию на 2007 год, Шакур продал более 75 миллионов записей по всему миру. Его двойной студийный альбом, All Eyez On Me, а также сборник хитов входят в список самых продаваемых альбомов в США. Журнал Rolling Stone поместил Шакура на 86 позицию в списке The 100 Greatest Artists Of All Time (100 величайших исполнителей всех времен). Тупак оказал колоссальное влияние на множество хип-хоп исполнителей, включая Eminem, Snoop Dogg, Nas, Wiz Khalifa, Lil Wayne, Drake, Kendrick Lamar, 50 Cent, The Game, ASAP Rocky и многих других.
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Отзывы


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