Кукла Набор Карапуз в ванночке мальчик 22 см Весна Весна В594
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
22
Световые эффекты
пластик, текстиль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%750 руб. 1 462 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396183
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
22
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
350
Описание товара Кукла Набор Карапуз в ванночке мальчик 22 см Весна Весна В594
Игрушка выполнена из качественных материалов, безвредных для здоровья ребенка. Предназначена для девочек от 3 лет. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
22
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Игрушка выполнена из качественных материалов, безвредных для здоровья ребенка. Предназначена для девочек от 3 лет. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Кукла Набор Карапуз в ванночке мальчик 22 см Весна Весна В594 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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