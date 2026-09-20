Ширма для кукольного театра Нескучные игры с декорациями арт.7839 дерево 70*55 см
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кукольный домик
Материал
дерево
Пол
унисекс
Минимальный возраст
3
Высота, см
2.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%2 690 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527763
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кукольный домик
Материал
дерево
Пол
унисекс
Минимальный возраст
3
Высота, см
2.5
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
71х57х2
Вес, кг.
2.83
Описание товара Ширма для кукольного театра Нескучные игры с декорациями арт.7839 дерево 70*55 см
Представляем вашему вниманию куклы и аксессуары от бренда "Нескучные игры" — идеальное решение для увлекательных игр детей от 3 лет. Эти миниатюрные куклы высотой всего 2,5 см станут любимыми героями сюжетных игр, развивая у малышей фантазию и творческое мышление.
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Бренд
Тип товара
Кукольный домик
Материал
дерево
Пол
унисекс
Минимальный возраст
3
Высота, см
2.5
Страна производитель
Россия
Представляем вашему вниманию куклы и аксессуары от бренда "Нескучные игры" — идеальное решение для увлекательных игр детей от 3 лет. Эти миниатюрные куклы высотой всего 2,5 см станут любимыми героями сюжетных игр, развивая у малышей фантазию и творческое мышление.
Ширма для кукольного театра Нескучные игры с декорациями арт.7839 дерево 70*55 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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