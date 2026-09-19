Описание товара Кукла ВЕСНА В2196 Карапуз 10 мальчик

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.

Прелестный голубоглазый малыш Весна придется по душе не только детям, но и родителям. Кроха выглядит как настоящий младенец с милым личиком и пухлыми щечками. На нем комбинезон с вышивкой-зайчиком и шапочка.

Кукла покорит сердце любой девочки! Обаятельный внешний вид и прелестные одежки вызывают только самые добрые и положительные эмоции.

Тело малютки выполнено из эластичного винила, приятного на ощупь, его так и тянет обнять и прижать к себе. У малыша нет звукового устройства, у него вставные не закрывающиеся глазки и рельефный кукольный паричок. Его можно купать, сажать, укладывать спать, переодевать.

Рост куклы: 20 см.

Куклы Весна производятся на российской фабрике из нетоксичных, безопасных для детей материалов. Они отличаются высоким качеством, проработанностью деталей и гармоничными пропорциями тела.

Игра с очаровательными малютками поможет развить мелкую моторику, а возможность менять костюмчики формирует эстетический вкус. Милая игрушка станет лучшим другом для девочки и научит ребенка доброте и заботе о близких.