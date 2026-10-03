Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753
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Характеристики
Тип товара
Кукла
Материал
винил
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
Световые эффекты
пластик, текстиль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%1 190 руб. 2 074 руб.
В наличии
Код товара: 396185
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Загружаем...
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Загружаем...
1 190 руб. -43%
2 074 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кукла
Материал
винил
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
30
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
37х17х10
Вес, г.
650
Описание товара Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753
Малышка Сердечки - образ младенца - девочки с милым личиком и пухленькими щёчками. Ребенку захочется взять малышку себе на ручки и позаботиться о ней.
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Бренд
Тип товара
Кукла
Материал
винил
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
30
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Россия
Малышка Сердечки - образ младенца - девочки с милым личиком и пухленькими щёчками. Ребенку захочется взять малышку себе на ручки и позаботиться о ней.
Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1190 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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