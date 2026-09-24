Кукла Мальчик в чеченском костюме. Весна Кукла пластмассовая
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Характеристики
Описание товара Кукла Мальчик в чеченском костюме. Весна Кукла пластмассовая
Мальчик в чеченском костюме из серии «Этно» станет замечательным другом для вашего ребенка. В увлекательно-игровой форме ребенок познакомиться с обычаями и традициями народа Чечни. В комплект национальной одежды куклы входит: штаны, удлинённый полукафтан (бешмет), черкеска, пояс, кожаные сапожки, нижнее бельё. Комплект одежды дополнен традиционной папахой. Рост куклы составляет 30 см. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из винила, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Мальчик в чеченском костюме подходит для разнообразных сюжетных игр и познакомит ребенка с национальными традициями чеченского народа. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
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