Весна. Карапуз 12 "Девочка" (20см) арт.В2197
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Высота, см
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%700 руб. 1 428 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 507021
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Высота, см
20
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х8
Вес, г.
500
Описание товара Весна. Карапуз 12 "Девочка" (20см) арт.В2197
Это малыш с пухленькими щечками завоюет сердце любого ребенка, ведь он так нуждается в заботе и любви. В комплект одежды входит: нарядное платье, повязка на голову с цветком из атласной ленточки.Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 куклу.
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Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Высота, см
20
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Это малыш с пухленькими щечками завоюет сердце любого ребенка, ведь он так нуждается в заботе и любви. В комплект одежды входит: нарядное платье, повязка на голову с цветком из атласной ленточки.Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 куклу.
Весна. Карапуз 12 "Девочка" (20см) арт.В2197 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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