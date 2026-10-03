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Кукла с аксессуарами в коробке R205E купить с доставкой в Москве
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Кукла с аксессуарами в коробке R205E

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Кукла с аксессуарами в коробке R205E
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кукла
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Световые эффекты
пластик, текстиль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
699 руб.  1 700 руб. 
Начислим 12 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 396204
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кукла с аксессуарами в коробке R205E
699 руб. -59%
1 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Кукла
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х23х10
Вес, г.
444

Описание товара Кукла с аксессуарами в коробке R205E

Эта кукла станет прекрасным подарком для вашей малышки, позволяя ей разыгрывать множество сценариев, от чаепитий до увлекательных приключений, развивая эмоциональную и социальную адаптацию.

Отзывы о товаре Кукла с аксессуарами в коробке R205E




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Кукла
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Эта кукла станет прекрасным подарком для вашей малышки, позволяя ей разыгрывать множество сценариев, от чаепитий до увлекательных приключений, развивая эмоциональную и социальную адаптацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла с аксессуарами в коробке R205E - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 699 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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