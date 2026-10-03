Кукла с аксессуарами в коробке R205E
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Характеристики
Тип товара
Кукла
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Световые эффекты
пластик, текстиль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%699 руб. 1 700 руб.
В наличии
Код товара: 396204
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
699 руб. -59%
1 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кукла
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х23х10
Вес, г.
444
Описание товара Кукла с аксессуарами в коробке R205E
Эта кукла станет прекрасным подарком для вашей малышки, позволяя ей разыгрывать множество сценариев, от чаепитий до увлекательных приключений, развивая эмоциональную и социальную адаптацию.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кукла
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Эта кукла станет прекрасным подарком для вашей малышки, позволяя ей разыгрывать множество сценариев, от чаепитий до увлекательных приключений, развивая эмоциональную и социальную адаптацию.
Кукла с аксессуарами в коробке R205E - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 699 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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