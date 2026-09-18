Кукольный домик Огонек Коттедж С-1292
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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
105
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%5 820 руб. 9 299 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 282196
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
105
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Комплектация
8 стен с окном, 8 стен без окон, 4 стены с дверью, 10 половых панелей, 6 деталей фасада, 8 декоративных решёток, 8 карнизов для штор, 8 комплектов штор, 1 основание балкона (терассы), 1 фронтон с 2 деталями, 16 парапетов, 4 лестницы, 8 верхних и 8 нижних перил, 8 ящиков для цветов, 18 цветов, 6 планок, 128 защёлок, инструкция.ю упаковка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
44х38х23
Вес, кг.
7.8
Описание товара Кукольный домик Огонек Коттедж С-1292
Роскошный коттедж Коллекция подходит для любых кукол, высота которых колеблется в пределах 25-30 см. Коттедж спроектирован так, чтобы игровая зона частично была открытой, а частично закрывалась. Просторные комнаты, два этажа, балконы и лоджии — что еще нужно куклам для полного комфорта? Изысканный стиль, в котором создан этот коттедж, приятно удивит вас. Шторы на окнах, украшения из цветов, красивые рамы — все подчиняется единому архитектурному замыслу. Коттедж выглядит очень презентабельно, он продуман до мельчайших деталей. Игрушку может собрать сам ребенок, пользуясь помощью взрослого
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
105
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Комплектация
8 стен с окном, 8 стен без окон, 4 стены с дверью, 10 половых панелей, 6 деталей фасада, 8 декоративных решёток, 8 карнизов для штор, 8 комплектов штор, 1 основание балкона (терассы), 1 фронтон с 2 деталями, 16 парапетов, 4 лестницы, 8 верхних и 8 нижних перил, 8 ящиков для цветов, 18 цветов, 6 планок, 128 защёлок, инструкция.ю упаковка
Страна производитель
Россия
Роскошный коттедж Коллекция подходит для любых кукол, высота которых колеблется в пределах 25-30 см. Коттедж спроектирован так, чтобы игровая зона частично была открытой, а частично закрывалась. Просторные комнаты, два этажа, балконы и лоджии — что еще нужно куклам для полного комфорта? Изысканный стиль, в котором создан этот коттедж, приятно удивит вас. Шторы на окнах, украшения из цветов, красивые рамы — все подчиняется единому архитектурному замыслу. Коттедж выглядит очень презентабельно, он продуман до мельчайших деталей. Игрушку может собрать сам ребенок, пользуясь помощью взрослого
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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