Top.Mail.Ru
Кроватка арт.67114/48375 "Корона" с постелькой (дерево) Mary Poppins купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кроватка арт.67114/48375 "Корона" с постелькой (дерево) Mary Poppins

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кроватка арт.67114/48375 &quot;Корона&quot; с постелькой (дерево) Mary Poppins - фото 1
Кроватка арт.67114/48375 &quot;Корона&quot; с постелькой (дерево) Mary Poppins - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
дерево/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
  • Кроватка арт.67114/48375 &quot;Корона&quot; с постелькой (дерево) Mary Poppins - фото 1
  • Кроватка арт.67114/48375 &quot;Корона&quot; с постелькой (дерево) Mary Poppins - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 700 руб.  3 145 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510854
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mary Poppins
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
дерево/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
кроватка, постельные принадлежности
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х19
Вес, кг.
1

Описание товара Кроватка арт.67114/48375 "Корона" с постелькой (дерево) Mary Poppins

Кроватка для кукол ростом до 50 см. В комплекте постельные принадлености. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.

Отзывы о товаре Кроватка арт.67114/48375 "Корона" с постелькой (дерево) Mary Poppins




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Mary Poppins
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
дерево/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
кроватка, постельные принадлежности
Страна производитель
Китай
Описание
Кроватка для кукол ростом до 50 см. В комплекте постельные принадлености. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кроватка арт.67114/48375 "Корона" с постелькой (дерево) Mary Poppins - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...