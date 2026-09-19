Кукла Мама (29 см) с ребенком в коробке 6001
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%740 руб. 1 326 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 487333
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
29
Комплектация
кукла, пупс, аксессуары, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х15х10
Вес, г.
225
Описание товара Кукла Мама (29 см) с ребенком в коробке 6001
Кукла Lucy это отличный подарок для любой девочки. С ней можно разыграть самые разнообразные игровые сюжеты, при чем как волшебные, так и вполне реалистичные из настоящей жизни. Благодаря играм с куклой, Ваша малышка сможет развить фантазию, любознательность, чувство стиля, ответственности и овладеть навыками общения. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
29
Комплектация
кукла, пупс, аксессуары, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Кукла Lucy это отличный подарок для любой девочки. С ней можно разыграть самые разнообразные игровые сюжеты, при чем как волшебные, так и вполне реалистичные из настоящей жизни. Благодаря играм с куклой, Ваша малышка сможет развить фантазию, любознательность, чувство стиля, ответственности и овладеть навыками общения. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
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