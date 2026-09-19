Монитор Asus 27" Gaming VA27DQSB (90LM06H1-B01370)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Asus 27" Gaming VA27DQSB (90LM06H1-B01370)
Монитор Asus представляет собой впечатляющее сочетание современных технологий и эргономичного дизайна, что делает его идеальным выбором как для работы, так и для развлечений. Диагональ экрана составляет 27 дюймов, обеспечивая достаточно пространства для комфортного просмотра. Благодаря IPS матрице, вы получите яркое и четкое изображение с естественной цветопередачей, и сможете наслаждаться широкими углами обзора 178° по вертикали и горизонтали, что обеспечивает отличное качество изображения из любой точки комнаты. Разрешение экрана 1920x1080 пикселей при соотношении сторон 16:9 делает его подходящим для различных задач, от офисных приложений до просмотра мультимедиа и игр. Монитор поддерживает частоту обновления 75 Гц и имеет время отклика всего 5 мс, что минимизирует размытость изображения в динамичных сценах. Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync, которая снижает искажения изображения и разрывы кадров в играх, улучшая общее впечатление от геймплея. Яркость 250 кд/м? и матовое покрытие экрана снижают блики и обеспечивают комфортное восприятие изображения при различных условиях освещения. Дополнительно, монитор оснащен встроенными динамиками, обеспечивающими хорошее качество звука без необходимости подключения внешней акустики. Наличие USB-концентратора на мониторе делает подключение периферийных устройств более удобным и упрощает организацию рабочего пространства. Устройство имеет стандарт крепления 100x100 мм, что позволяет легко закрепить его на стене или на специальной стойке. Черная рамка монитора гармонично вписывается в любой интерьер, добавляя устройству элегантный и современный вид. В общем, монитор Asus - это отличное сочетание производительности, гибкости и стиля, удовлетворяющее потребности как профессиональных пользователей, так и игроков.
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Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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