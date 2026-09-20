Монитор LG 23.8" 24MP400-B (24MP400-B.ARUB)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор LG 23.8" 24MP400-B (24MP400-B.ARUB)
Монитор LG — современное решение для тех, кто ценит качество изображения и непревзойденный комфорт при использовании. Экран диагональю 23,8 дюйма с матовым антибликовым покрытием обеспечивает превосходную видимость при любом освещении, минимизируя отражения и блики. Максимальное разрешение 1920x1080 пикселей и технология IPS гарантируют четкость и яркость изображения, а также широкие углы обзора в 178° как по вертикали, так и по горизонтали. Монитор оснащен технологией динамического обновления экрана AMD FreeSync, что обеспечивает плавность изображения и избавляет от неприятных артефактов при просмотре видео или играх. Частота обновления 75 Гц и время отклика в 5 мс способствуют четкому и динамичному отображению движущихся объектов. Устройство потребляет всего 22 Вт мощности, что делает его экономичным вариантом для дома или офиса. Благодаря наличию HDMI-разъема и выхода на наушники, монитор легко подключается к различным устройствам и позволяет насладиться любимыми мультимедийными файлами с комфортом. Стоит отметить отсутствие встроенных динамиков и регулировки по высоте, однако это компенсируется высоким качеством изображения и другими функциональными возможностями. Монитор LG с внешним блоком питания — это надежный выбор для тех, кто ценит проверенное качество и инновационные технологии в одном устройстве.
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Теги товара: с hdmi
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Теги товара: с hdmi
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