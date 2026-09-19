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Конструктор Bauer "Building Kinetic" набор с трактором и грузовик Кроха 756 купить с доставкой в Москве
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Конструктор Bauer "Building Kinetic" набор с трактором и грузовик Кроха 756

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Конструктор Bauer &quot;Building Kinetic&quot; набор с трактором и грузовик Кроха 756 - фото 1
Конструктор Bauer &quot;Building Kinetic&quot; набор с трактором и грузовик Кроха 756 - фото 2
Конструктор Bauer &quot;Building Kinetic&quot; набор с трактором и грузовик Кроха 756 - фото 3
Конструктор Bauer &quot;Building Kinetic&quot; набор с трактором и грузовик Кроха 756 - фото 4
Конструктор Bauer &quot;Building Kinetic&quot; набор с трактором и грузовик Кроха 756 - фото 5
Конструктор Bauer &quot;Building Kinetic&quot; набор с трактором и грузовик Кроха 756 - фото 6
Конструктор Bauer &quot;Building Kinetic&quot; набор с трактором и грузовик Кроха 756 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор Bauer &quot;Building Kinetic&quot; набор с трактором и грузовик Кроха 756 - фото 1
  • Конструктор Bauer &quot;Building Kinetic&quot; набор с трактором и грузовик Кроха 756 - фото 2
  • Конструктор Bauer &quot;Building Kinetic&quot; набор с трактором и грузовик Кроха 756 - фото 3
  • Конструктор Bauer &quot;Building Kinetic&quot; набор с трактором и грузовик Кроха 756 - фото 4
  • Конструктор Bauer &quot;Building Kinetic&quot; набор с трактором и грузовик Кроха 756 - фото 5
  • Конструктор Bauer &quot;Building Kinetic&quot; набор с трактором и грузовик Кроха 756 - фото 6
  • Конструктор Bauer &quot;Building Kinetic&quot; набор с трактором и грузовик Кроха 756 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
900 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395177
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Характеристики

Бренд
Bauer
Тип товара
Конструкторы
Размеры в упаковке, см
40х29х8
Вес, г.
840

Описание товара Конструктор Bauer "Building Kinetic" набор с трактором и грузовик Кроха 756

Конструктор Bauer является классическим блочным конструктором с крупными деталями. Элементы сделаны из высококачественного пластика с использованием пищевых красителей. Конструкторы «Стройка Кинетик» позволяют не только собрать строительную технику из кубиков, но и придумать собственные постройки из входящего в набор кинетического песка. С наборами серии можно создать самую настоящую строительную площадку у себя дома.

Отзывы о товаре Конструктор Bauer "Building Kinetic" набор с трактором и грузовик Кроха 756




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Характеристики
Бренд
Bauer
Тип товара
Конструкторы
Описание
Конструктор Bauer является классическим блочным конструктором с крупными деталями. Элементы сделаны из высококачественного пластика с использованием пищевых красителей. Конструкторы «Стройка Кинетик» позволяют не только собрать строительную технику из кубиков, но и придумать собственные постройки из входящего в набор кинетического песка. С наборами серии можно создать самую настоящую строительную площадку у себя дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор Bauer "Building Kinetic" набор с трактором и грузовик Кроха 756 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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