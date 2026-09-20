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Конструктор-кирпичики Brickmaster "Ферма" арт.207 купить с доставкой в Москве
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Конструктор-кирпичики Brickmaster "Ферма" арт.207

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Конструктор-кирпичики Brickmaster &quot;Ферма&quot; арт.207 - фото 1
Конструктор-кирпичики Brickmaster &quot;Ферма&quot; арт.207 - фото 2
Конструктор-кирпичики Brickmaster &quot;Ферма&quot; арт.207 - фото 3
Конструктор-кирпичики Brickmaster &quot;Ферма&quot; арт.207 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор-кирпичики Brickmaster &quot;Ферма&quot; арт.207 - фото 1
  • Конструктор-кирпичики Brickmaster &quot;Ферма&quot; арт.207 - фото 2
  • Конструктор-кирпичики Brickmaster &quot;Ферма&quot; арт.207 - фото 3
  • Конструктор-кирпичики Brickmaster &quot;Ферма&quot; арт.207 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 250 руб.  2 261 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511046
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Характеристики

Бренд
Brickmaster
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
229 дет, инструкция, упаковка
Материал
керамика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х18
Вес, кг.
3.73

Описание товара Конструктор-кирпичики Brickmaster "Ферма" арт.207

Следуя подробной инструкции, ребенок сможет построить самую настоящую ферму, только миниатюрную. Конструкторы Brickmaster не похожи ни на одни другие: элементы конструктора, это практически настоящие кирпичики. Они изготавливаются из обожженной глины по технологии настоящих кирпичей, но в меньшем размере. Кирпичики скрепляются между собой строительной смесью, как в большом строительстве, эта особенность конструктора позволяет детально воспроизвести строительный процесс. Смесь для скрепления состоит из песка и крахмала, поэтому она совершенно безвредна. Смесь легко растворяется в воде, что позволяет многократно перестраивать уже собранное здание. Чтобы разобрать готовое сооружение, нужно просто опустить его в воду на несколько часов, кирпичи от этого не пострадают. Их просто нужно будет просушить, и можно вновь начинать строительство. Планируя и возводя здание шаг за шагом, ребёнок развивает логическое мышление и мелкую моторику, а также знакомится с основами конструирования. оригинальная технология конструктора Brickmaster обеспечивает максимальную реалистичность процесса и позволяет ощутить себя настоящим профессионалом.

Отзывы о товаре Конструктор-кирпичики Brickmaster "Ферма" арт.207




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Brickmaster
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
229 дет, инструкция, упаковка
Материал
керамика
Страна производитель
Китай
Описание
Следуя подробной инструкции, ребенок сможет построить самую настоящую ферму, только миниатюрную. Конструкторы Brickmaster не похожи ни на одни другие: элементы конструктора, это практически настоящие кирпичики. Они изготавливаются из обожженной глины по технологии настоящих кирпичей, но в меньшем размере. Кирпичики скрепляются между собой строительной смесью, как в большом строительстве, эта особенность конструктора позволяет детально воспроизвести строительный процесс. Смесь для скрепления состоит из песка и крахмала, поэтому она совершенно безвредна. Смесь легко растворяется в воде, что позволяет многократно перестраивать уже собранное здание. Чтобы разобрать готовое сооружение, нужно просто опустить его в воду на несколько часов, кирпичи от этого не пострадают. Их просто нужно будет просушить, и можно вновь начинать строительство. Планируя и возводя здание шаг за шагом, ребёнок развивает логическое мышление и мелкую моторику, а также знакомится с основами конструирования. оригинальная технология конструктора Brickmaster обеспечивает максимальную реалистичность процесса и позволяет ощутить себя настоящим профессионалом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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