Конструктор блочный бесцветный (46 дет.) VIGA 59165
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%6 150 руб. 9 299 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 417120
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 2 лет
Комплектация
46 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х8
Вес, кг.
5
Описание товара Конструктор блочный бесцветный (46 дет.) VIGA 59165
Изготовлен из высококачественного букового дерева. Хорошо зашкуренные различные архитектурные формы с естественной отделкой. Включает в себя деревянный каррион лоток для легкой очистки и хранения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 2 лет
Комплектация
46 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Изготовлен из высококачественного букового дерева. Хорошо зашкуренные различные архитектурные формы с естественной отделкой. Включает в себя деревянный каррион лоток для легкой очистки и хранения.
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