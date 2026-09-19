Конструктор "Строитель XL" 10 деталей Юг-Пласт 6000
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%1 250 руб. 2 074 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395226
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
10 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х31х16
Вес, кг.
2.27
Описание товара Конструктор "Строитель XL" 10 деталей Юг-Пласт 6000
Пластмассовый конструктор из крупных деталей разной формы. Конструктор может стать первым конструктором малыша. Детали конструктора мягкие и легкие (полые внутри), углы скруглены.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
10 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Пластмассовый конструктор из крупных деталей разной формы. Конструктор может стать первым конструктором малыша. Детали конструктора мягкие и легкие (полые внутри), углы скруглены.
Конструктор "Строитель XL" 10 деталей Юг-Пласт 6000 - данный товар вы можете купить по цене 1250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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