Top.Mail.Ru
Конструктор "Миноносец" (578 деталей) в коробке купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конструктор "Миноносец" (578 деталей) в коробке

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Конструктор &quot;Миноносец&quot; (578 деталей) в коробке - фото 1
Конструктор &quot;Миноносец&quot; (578 деталей) в коробке - фото 2
Конструктор &quot;Миноносец&quot; (578 деталей) в коробке - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Миноносец&quot; (578 деталей) в коробке - фото 1
  • Конструктор &quot;Миноносец&quot; (578 деталей) в коробке - фото 2
  • Конструктор &quot;Миноносец&quot; (578 деталей) в коробке - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
2 170 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577851
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
детали конструктора (578 шт.), инструкция, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х33х7
Вес, кг.
1.06

Описание товара Конструктор "Миноносец" (578 деталей) в коробке

Конструктор SLUBAN Миноносец (578 деталей) в коробке развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов.

Отзывы о товаре Конструктор "Миноносец" (578 деталей) в коробке




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
детали конструктора (578 шт.), инструкция, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор SLUBAN Миноносец (578 деталей) в коробке развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Миноносец" (578 деталей) в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...