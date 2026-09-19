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Конструктор Пистолет-пулемет (359 дет) в коробке 6 пуль;съемный магазин,предохранитель Double Egle C81008W купить с доставкой в Москве
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Конструктор Пистолет-пулемет (359 дет) в коробке 6 пуль;съемный магазин,предохранитель Double Egle C81008W

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Конструктор Пистолет-пулемет (359 дет) в коробке 6 пуль;съемный магазин,предохранитель Double Egle C81008W - фото 1
Конструктор Пистолет-пулемет (359 дет) в коробке 6 пуль;съемный магазин,предохранитель Double Egle C81008W - фото 2
Конструктор Пистолет-пулемет (359 дет) в коробке 6 пуль;съемный магазин,предохранитель Double Egle C81008W - фото 3
Конструктор Пистолет-пулемет (359 дет) в коробке 6 пуль;съемный магазин,предохранитель Double Egle C81008W - фото 4
Конструктор Пистолет-пулемет (359 дет) в коробке 6 пуль;съемный магазин,предохранитель Double Egle C81008W - фото 5
Конструктор Пистолет-пулемет (359 дет) в коробке 6 пуль;съемный магазин,предохранитель Double Egle C81008W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор Пистолет-пулемет (359 дет) в коробке 6 пуль;съемный магазин,предохранитель Double Egle C81008W - фото 1
  • Конструктор Пистолет-пулемет (359 дет) в коробке 6 пуль;съемный магазин,предохранитель Double Egle C81008W - фото 2
  • Конструктор Пистолет-пулемет (359 дет) в коробке 6 пуль;съемный магазин,предохранитель Double Egle C81008W - фото 3
  • Конструктор Пистолет-пулемет (359 дет) в коробке 6 пуль;съемный магазин,предохранитель Double Egle C81008W - фото 4
  • Конструктор Пистолет-пулемет (359 дет) в коробке 6 пуль;съемный магазин,предохранитель Double Egle C81008W - фото 5
  • Конструктор Пистолет-пулемет (359 дет) в коробке 6 пуль;съемный магазин,предохранитель Double Egle C81008W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
830 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395039
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Характеристики

Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
359 дет., 6 пулек, упаковка
Максимальный возраст
11
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х6
Вес, г.
508

Описание товара Конструктор Пистолет-пулемет (359 дет) в коробке 6 пуль;съемный магазин,предохранитель Double Egle C81008W

Высококачественный конструктор пистолет Desert Falcon от производителя Cada воспитает ребенка как настоящего защитника. Собранный из 359 деталей пистолет впечатлит любого мальчишку. Desert Falcon разнообразит игру мальчишки не только в период сборки, но и во время игры с почти настоящим оружием. Пистолет стреляет пульками, не наносящими вред здоровью. Процесс зарядки пулек предельно прост и соответствует настоящему оружию, а стрельба впечатляет. Обязательно объясните ребенку, что оружие необходимо для защиты слабых. И даже игрушечное оружие не должно наносить вред окружающим.

Отзывы о товаре Конструктор Пистолет-пулемет (359 дет) в коробке 6 пуль;съемный магазин,предохранитель Double Egle C81008W




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Характеристики
Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
359 дет., 6 пулек, упаковка
Максимальный возраст
11
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Высококачественный конструктор пистолет Desert Falcon от производителя Cada воспитает ребенка как настоящего защитника. Собранный из 359 деталей пистолет впечатлит любого мальчишку. Desert Falcon разнообразит игру мальчишки не только в период сборки, но и во время игры с почти настоящим оружием. Пистолет стреляет пульками, не наносящими вред здоровью. Процесс зарядки пулек предельно прост и соответствует настоящему оружию, а стрельба впечатляет. Обязательно объясните ребенку, что оружие необходимо для защиты слабых. И даже игрушечное оружие не должно наносить вред окружающим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор Пистолет-пулемет (359 дет) в коробке 6 пуль;съемный магазин,предохранитель Double Egle C81008W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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