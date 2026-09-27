Конструктор LEGO Friends "Фургон с мороженым" 41715
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-68%1 180 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 585829
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х6
Вес, г.
418
Описание товара Конструктор LEGO Friends "Фургон с мороженым" 41715
Конструктор Lego Friends Фургон с мороженым 41715 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья материалов. Угостите жителей игрушечного города самым вкусным мороженым с набором Lego Friends Ice-Cream Truck!. Набор научит детей от 4 лет собирать конструкторы Лего и позволит создать яркий игровой грузовичок. Фигурки-персонажи и собачка позволят придумать и разыграть множество историй. Поиграйте в магазин, продавая мороженое, и в кафе, угощаясь лакомством.
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Конструктор Lego Friends Фургон с мороженым 41715 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья материалов. Угостите жителей игрушечного города самым вкусным мороженым с набором Lego Friends Ice-Cream Truck!. Набор научит детей от 4 лет собирать конструкторы Лего и позволит создать яркий игровой грузовичок. Фигурки-персонажи и собачка позволят придумать и разыграть множество историй. Поиграйте в магазин, продавая мороженое, и в кафе, угощаясь лакомством.
Конструктор LEGO Friends "Фургон с мороженым" 41715 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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