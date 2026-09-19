Конструктор Револьвер (475 дет) в коробке 5 пуль;вращающийся барабан Double Egle C81011W
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%980 руб. 2 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395035
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
475 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х6
Вес, г.
571
Описание товара Конструктор Револьвер (475 дет) в коробке 5 пуль;вращающийся барабан Double Egle C81011W
Высококачественный конструктор револьвер от производителя Cada воспитает ребенка как настоящего защитника. Собранный из 475 деталей револьвер впечатлит не только любого мальчишку, но и взрослого. Револьвер разнообразит игру мальчишки не только в период сборки, но и во время игры с почти настоящим оружием. Револьвер стреляет пульками, не наносящими вред здоровью. Процесс зарядки пулек предельно прост и соответствует настоящему оружию, а стрельба впечатляет. Обязательно объясните ребенку, что оружие необходимо для защиты слабых. И даже игрушечное оружие не должно наносить вред окружающим.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
475 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Высококачественный конструктор револьвер от производителя Cada воспитает ребенка как настоящего защитника. Собранный из 475 деталей револьвер впечатлит не только любого мальчишку, но и взрослого. Револьвер разнообразит игру мальчишки не только в период сборки, но и во время игры с почти настоящим оружием. Револьвер стреляет пульками, не наносящими вред здоровью. Процесс зарядки пулек предельно прост и соответствует настоящему оружию, а стрельба впечатляет. Обязательно объясните ребенку, что оружие необходимо для защиты слабых. И даже игрушечное оружие не должно наносить вред окружающим.
Конструктор Револьвер (475 дет) в коробке 5 пуль;вращающийся барабан Double Egle C81011W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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