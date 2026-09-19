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Конструктор BRICKMASTER 208 Кремль (136 деталей) купить с доставкой в Москве
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Конструктор BRICKMASTER 208 Кремль (136 деталей)

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Конструктор BRICKMASTER 208 Кремль (136 деталей)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструктор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 100 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 367649
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Характеристики

Бренд
Brickmaster
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
строительная смесь из песка и крахмала, керамические кирпичики, деревянный мастерок, емкость для приготовления смеси, инструкция
Максимальный возраст
18
Материал
керамика
Минимальный возраст
3
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Пол
унисекс
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х8
Вес, кг.
2.45

Описание товара Конструктор BRICKMASTER 208 Кремль (136 деталей)

Конструктор Brickmaster позволит ребенку почувствовать себя настоящим архитектором и самостоятельно построить одну из самых известных достопримечательностей Москвы — Кремль с зубчатыми стенами и башней.

Конструкторы Brickmaster не похожи ни на одни другие. Элементы конструктора — это практически настоящие кирпичики. Они изготавливаются из обоженной глины по технологии настоящих кирпичей, но в меньшем размере. Кирпичики скрепляются между собой строительной смесью, как в большом строительстве. Эта особенность конструктора позволяет детально воспроизвести строительный процесс.

Смесь для скрепления состоит из песка и крахмала, поэтому она совершенно безвредна. Она легко растворяется в воде, что позволяет многократно перестраивать уже собранное здание. Чтобы разобрать готовое сооружение, нужно просто опустить его в воду на несколько часов. Кирпичи от этого не пострадают. Их просто нужно будет просушить, и можно вновь начинать строительство.

Планируя и возводя здание шаг за шагом, ребёнок развивает логическое мышление и мелкую моторику, а также знакомится с основами конструирования. Оригинальная технология конструктора Brickmaster обеспечивает максимальную реалистичность процесса и позволяет ощутить себя настоящим профессионалом.

Отзывы о товаре Конструктор BRICKMASTER 208 Кремль (136 деталей)




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Характеристики
Бренд
Brickmaster
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
строительная смесь из песка и крахмала, керамические кирпичики, деревянный мастерок, емкость для приготовления смеси, инструкция
Максимальный возраст
18
Материал
керамика
Минимальный возраст
3
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Пол
унисекс
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Конструктор Brickmaster позволит ребенку почувствовать себя настоящим архитектором и самостоятельно построить одну из самых известных достопримечательностей Москвы — Кремль с зубчатыми стенами и башней.

Конструкторы Brickmaster не похожи ни на одни другие. Элементы конструктора — это практически настоящие кирпичики. Они изготавливаются из обоженной глины по технологии настоящих кирпичей, но в меньшем размере. Кирпичики скрепляются между собой строительной смесью, как в большом строительстве. Эта особенность конструктора позволяет детально воспроизвести строительный процесс.

Смесь для скрепления состоит из песка и крахмала, поэтому она совершенно безвредна. Она легко растворяется в воде, что позволяет многократно перестраивать уже собранное здание. Чтобы разобрать готовое сооружение, нужно просто опустить его в воду на несколько часов. Кирпичи от этого не пострадают. Их просто нужно будет просушить, и можно вновь начинать строительство.

Планируя и возводя здание шаг за шагом, ребёнок развивает логическое мышление и мелкую моторику, а также знакомится с основами конструирования. Оригинальная технология конструктора Brickmaster обеспечивает максимальную реалистичность процесса и позволяет ощутить себя настоящим профессионалом.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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