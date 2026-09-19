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Конструктор "Фермер" 112 элементов в мешке Полесье 4871 купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Фермер" 112 элементов в мешке Полесье 4871

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Конструктор &quot;Фермер&quot; 112 элементов в мешке Полесье 4871 - фото 1
Конструктор &quot;Фермер&quot; 112 элементов в мешке Полесье 4871 - фото 2
Конструктор &quot;Фермер&quot; 112 элементов в мешке Полесье 4871 - фото 3
Конструктор &quot;Фермер&quot; 112 элементов в мешке Полесье 4871 - фото 4
Конструктор &quot;Фермер&quot; 112 элементов в мешке Полесье 4871 - фото 5
Конструктор &quot;Фермер&quot; 112 элементов в мешке Полесье 4871 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Фермер&quot; 112 элементов в мешке Полесье 4871 - фото 1
  • Конструктор &quot;Фермер&quot; 112 элементов в мешке Полесье 4871 - фото 2
  • Конструктор &quot;Фермер&quot; 112 элементов в мешке Полесье 4871 - фото 3
  • Конструктор &quot;Фермер&quot; 112 элементов в мешке Полесье 4871 - фото 4
  • Конструктор &quot;Фермер&quot; 112 элементов в мешке Полесье 4871 - фото 5
  • Конструктор &quot;Фермер&quot; 112 элементов в мешке Полесье 4871 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
800 руб.  1 411 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394963
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
112 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х18х12
Вес, кг.
1.02

Описание товара Конструктор "Фермер" 112 элементов в мешке Полесье 4871

Конструктор серии «Фермер» от компании «Полесье» позволяет малышу создать деревенскую усадьбу из ярких деталей. Построить домик, поставить забор, посадить деревья, завести на импровизированной ферме домашних птиц и животных… Игра с элементами конструктора полезна для развития мелкой моторики рук малыша, его речи и логического мышления. У ребёнка формируется понимание, что предметы бывают разных цветов, размеров и форм. Игра с конструктором развивает воображение малыша, его творческие способности, он учится самостоятельности и усидчивости. В данном комплекте 112 элементов. Конструкторы данной серии совместимы с конструкторами других серий: Луна-парк, Флора, Семья, Зоопарк и Смешарики.

Отзывы о товаре Конструктор "Фермер" 112 элементов в мешке Полесье 4871




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
112 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор серии «Фермер» от компании «Полесье» позволяет малышу создать деревенскую усадьбу из ярких деталей. Построить домик, поставить забор, посадить деревья, завести на импровизированной ферме домашних птиц и животных… Игра с элементами конструктора полезна для развития мелкой моторики рук малыша, его речи и логического мышления. У ребёнка формируется понимание, что предметы бывают разных цветов, размеров и форм. Игра с конструктором развивает воображение малыша, его творческие способности, он учится самостоятельности и усидчивости. В данном комплекте 112 элементов. Конструкторы данной серии совместимы с конструкторами других серий: Луна-парк, Флора, Семья, Зоопарк и Смешарики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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