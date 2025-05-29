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Конструктор "Юниор" 93 детали в мешке Полесье 6677 купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Юниор" 93 детали в мешке Полесье 6677

27 Отзывы
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Конструктор &quot;Юниор&quot; 93 детали в мешке Полесье 6677 - фото 1
Конструктор &quot;Юниор&quot; 93 детали в мешке Полесье 6677 - фото 2
Конструктор &quot;Юниор&quot; 93 детали в мешке Полесье 6677 - фото 3
Конструктор &quot;Юниор&quot; 93 детали в мешке Полесье 6677 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструктор
  • Конструктор &quot;Юниор&quot; 93 детали в мешке Полесье 6677 - фото 1
  • Конструктор &quot;Юниор&quot; 93 детали в мешке Полесье 6677 - фото 2
  • Конструктор &quot;Юниор&quot; 93 детали в мешке Полесье 6677 - фото 3
  • Конструктор &quot;Юниор&quot; 93 детали в мешке Полесье 6677 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
680 руб.  1 955 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 394980
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Конструктор "Юниор" 93 детали в мешке Полесье 6677
680 руб. -65%
1 955 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 3 лет
Комплектация
93 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
33х25х20
Вес, г.
834

Описание товара Конструктор "Юниор" 93 детали в мешке Полесье 6677

Играть конструктором «Юниор» могут даже малыши. Игра с конструктором способствует развитию у маленького строителя мелкой моторики рук, логического мышления. Он может фантазировать, создавать фигурки и башни. Элементы конструктора имеют объёмную форму и сглаженные углы, чтобы не допустить травмирования ребёнка.

Отзывы о товаре Конструктор "Юниор" 93 детали в мешке Полесье 6677

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Tatyana R.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел вовремя. Упаковка целая.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Конструктор понравился, детали яркие, качественные, ребёнок в 1г7мес складывает сам, да и шестилетнему интересно
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
alena a.

Достоинства:


Комментарий:
новогодний подарок удался, дети рады очень! очень любим этот конструктор не первый раз покупаем .
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Валерия А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, ребенок в восторге
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
качество пластика очень хорошее, острых краёв и каких то дефектов нет, купили уже 4 комплекта, сыну 2,5года доволен!
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
яркий, красочный, не тугой, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Альбина И.

Достоинства:


Комментарий:
Конструктор супер! Большие детали! Намного удобнее собирать чем классический конструктор! И цена ниже чем у других! Дети в восторге! Собирать этот конструктор одно удовольствие! Самой очень нравится собирать его. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Виктория Е.

Достоинства:


Комментарий:
все супер, купила за 299р. качество отличное, ничем не пахнет
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Ксения Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший конструктор, у ребенка в год и 4 мес. получается соединять детали.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Мария Х.

Достоинства:


Комментарий:
хороший конструктор. крупные детали, ребенку удобно играть.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Кристина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок, ребёнку понравилось
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Антон Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Все целое. Берем такой конструктор второй. Ребенку нравится.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший конструктор для малышей
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный конструктор.деталей оказалось больше,чем 93.ребенку 2.2 очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Суслов А.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично! доставка быстрая,уже второй набор.детям нравиться.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Резида М.

Достоинства:


Комментарий:
Конструкторы классные,яркие,без запаха.Упаковано было плохо,мешок весь был порваный,и обкрученный скотчем.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
детей увлекает, детали большие(наступать на них не так больно, как на мелкое лего))
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Дочке и нам понравилось, но опять почему так мало белого))
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенку очень понравился. Цвета конструктивных элементов яркие. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Andrey Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший конструктор и качество. полесье не подводит.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный конструктор! Кубики соединяются хорошо. В комплекте оказалось деталей на 8 штук больше, чем указано. Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Екатерина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный конструктор мы купили 4 упаковки))) и тогда можно что-то по серьёзнее пособирать)))
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Нази Д.

Достоинства:


Комментарий:
качественные, хорошие, блестящие
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
брала на подарок. всё целое. ребёнок рад
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Марина

Достоинства:


Комментарий:
Конструктор очень красочный,качественный.И цена очень приемлемая.Решили заказать, так как ребёнок очень любит собирать,думали не подойдёт к другому но нет он подошёл.Вроде прост в сборке,но ребёнок с удовольствием собирает его!
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Марина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Не все детали конструктора хорошо держатся между собой.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Людмила А.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен вовремя, упаковка не нарушена,все детали целые. Спасибо продавцу и производителю



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 3 лет
Комплектация
93 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Беларусь
Описание
Играть конструктором «Юниор» могут даже малыши. Игра с конструктором способствует развитию у маленького строителя мелкой моторики рук, логического мышления. Он может фантазировать, создавать фигурки и башни. Элементы конструктора имеют объёмную форму и сглаженные углы, чтобы не допустить травмирования ребёнка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Tatyana R.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел вовремя. Упаковка целая.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Конструктор понравился, детали яркие, качественные, ребёнок в 1г7мес складывает сам, да и шестилетнему интересно
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
alena a.

Достоинства:


Комментарий:
новогодний подарок удался, дети рады очень! очень любим этот конструктор не первый раз покупаем .
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Валерия А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, ребенок в восторге
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
качество пластика очень хорошее, острых краёв и каких то дефектов нет, купили уже 4 комплекта, сыну 2,5года доволен!
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
яркий, красочный, не тугой, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Альбина И.

Достоинства:


Комментарий:
Конструктор супер! Большие детали! Намного удобнее собирать чем классический конструктор! И цена ниже чем у других! Дети в восторге! Собирать этот конструктор одно удовольствие! Самой очень нравится собирать его. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Виктория Е.

Достоинства:


Комментарий:
все супер, купила за 299р. качество отличное, ничем не пахнет
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Ксения Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший конструктор, у ребенка в год и 4 мес. получается соединять детали.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Мария Х.

Достоинства:


Комментарий:
хороший конструктор. крупные детали, ребенку удобно играть.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Кристина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок, ребёнку понравилось
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Антон Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Все целое. Берем такой конструктор второй. Ребенку нравится.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший конструктор для малышей
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный конструктор.деталей оказалось больше,чем 93.ребенку 2.2 очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Суслов А.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично! доставка быстрая,уже второй набор.детям нравиться.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Резида М.

Достоинства:


Комментарий:
Конструкторы классные,яркие,без запаха.Упаковано было плохо,мешок весь был порваный,и обкрученный скотчем.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
детей увлекает, детали большие(наступать на них не так больно, как на мелкое лего))
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Дочке и нам понравилось, но опять почему так мало белого))
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенку очень понравился. Цвета конструктивных элементов яркие. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Andrey Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший конструктор и качество. полесье не подводит.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный конструктор! Кубики соединяются хорошо. В комплекте оказалось деталей на 8 штук больше, чем указано. Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Екатерина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный конструктор мы купили 4 упаковки))) и тогда можно что-то по серьёзнее пособирать)))
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Нази Д.

Достоинства:


Комментарий:
качественные, хорошие, блестящие
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
брала на подарок. всё целое. ребёнок рад
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Марина

Достоинства:


Комментарий:
Конструктор очень красочный,качественный.И цена очень приемлемая.Решили заказать, так как ребёнок очень любит собирать,думали не подойдёт к другому но нет он подошёл.Вроде прост в сборке,но ребёнок с удовольствием собирает его!
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Марина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Не все детали конструктора хорошо держатся между собой.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Людмила А.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен вовремя, упаковка не нарушена,все детали целые. Спасибо продавцу и производителю


Конструктор "Юниор" 93 детали в мешке Полесье 6677 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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