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Конструктор "Бронированный танк 2" (356дет) SLUBAN М38-В0691 купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Бронированный танк 2" (356дет) SLUBAN М38-В0691

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Конструктор &quot;Бронированный танк 2&quot; (356дет) SLUBAN М38-В0691 - фото 1
Конструктор &quot;Бронированный танк 2&quot; (356дет) SLUBAN М38-В0691 - фото 2
Конструктор &quot;Бронированный танк 2&quot; (356дет) SLUBAN М38-В0691 - фото 3
Конструктор &quot;Бронированный танк 2&quot; (356дет) SLUBAN М38-В0691 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Бронированный танк 2&quot; (356дет) SLUBAN М38-В0691 - фото 1
  • Конструктор &quot;Бронированный танк 2&quot; (356дет) SLUBAN М38-В0691 - фото 2
  • Конструктор &quot;Бронированный танк 2&quot; (356дет) SLUBAN М38-В0691 - фото 3
  • Конструктор &quot;Бронированный танк 2&quot; (356дет) SLUBAN М38-В0691 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
900 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395117
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Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
356 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
11
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х10
Вес, г.
378

Описание товара Конструктор "Бронированный танк 2" (356дет) SLUBAN М38-В0691

Яркий пластиковый конструктор привлечет внимание Вашего ребенка и не позволит ему скучать. Ребенок сможет часами играть с этим конструктором, придумывая разные истории и комбинируя детали. Собирая конструктор, ребенок развивает воображение, мелкую моторику рук, пространственное и логическое мышление. Для операций в пустыне и жарких странах нужен специальный танк. Такой можно собрать из конструктора Sluban!

Отзывы о товаре Конструктор "Бронированный танк 2" (356дет) SLUBAN М38-В0691




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Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
356 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
11
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Яркий пластиковый конструктор привлечет внимание Вашего ребенка и не позволит ему скучать. Ребенок сможет часами играть с этим конструктором, придумывая разные истории и комбинируя детали. Собирая конструктор, ребенок развивает воображение, мелкую моторику рук, пространственное и логическое мышление. Для операций в пустыне и жарких странах нужен специальный танк. Такой можно собрать из конструктора Sluban!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Бронированный танк 2" (356дет) SLUBAN М38-В0691 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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