Конструктор "Строитель" 115 деталей (большой) в мешке Полесье 0576
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Конструктор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%870 руб. 1 700 руб.
В наличии
Код товара: 394950
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Загружаем...
870 руб. -49%
1 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 3 лет
Комплектация
115 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
40х22х14
Вес, г.
950
Описание товара Конструктор "Строитель" 115 деталей (большой) в мешке Полесье 0576
Этот конструктор предназначен для детей от трёх лет и старше. Цветные детали конструктора развивают детское цветовосприятие, а игра с ним способствует развитию мелкой моторики рук и воображения. Конструктор заинтересует не только детей, но и их родителей. Это отличный способ провести время в кругу семьи, чтобы вместе построить фигуры зверей, птиц, автомобили, красочные дома и даже целые города (в зависимости от количества элементов).
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 3 лет
Комплектация
115 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Беларусь
Этот конструктор предназначен для детей от трёх лет и старше. Цветные детали конструктора развивают детское цветовосприятие, а игра с ним способствует развитию мелкой моторики рук и воображения. Конструктор заинтересует не только детей, но и их родителей. Это отличный способ провести время в кругу семьи, чтобы вместе построить фигуры зверей, птиц, автомобили, красочные дома и даже целые города (в зависимости от количества элементов).
Конструктор "Строитель" 115 деталей (большой) в мешке Полесье 0576 - стоимость товара 870 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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