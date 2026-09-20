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Конструктор-кирпичики Brickmaster "Садик" арт.102 купить с доставкой в Москве
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Конструктор-кирпичики Brickmaster "Садик" арт.102

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Конструктор-кирпичики Brickmaster &quot;Садик&quot; арт.102 - фото 1
Конструктор-кирпичики Brickmaster &quot;Садик&quot; арт.102 - фото 2
Конструктор-кирпичики Brickmaster &quot;Садик&quot; арт.102 - фото 3
Конструктор-кирпичики Brickmaster &quot;Садик&quot; арт.102 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор-кирпичики Brickmaster &quot;Садик&quot; арт.102 - фото 1
  • Конструктор-кирпичики Brickmaster &quot;Садик&quot; арт.102 - фото 2
  • Конструктор-кирпичики Brickmaster &quot;Садик&quot; арт.102 - фото 3
  • Конструктор-кирпичики Brickmaster &quot;Садик&quot; арт.102 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 560 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511045
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Характеристики

Бренд
Brickmaster
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
288 дет, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
керамика
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х18
Вес, кг.
6

Описание товара Конструктор-кирпичики Brickmaster "Садик" арт.102

Развивающий конструктор из настоящих кирпичиков. Кирпичики изготовлены из экологически чистой обожженной глины. Размер каждого кирпичика 4х2х1 см. В комплекте есть другие глиняные элементы, необходимые для постройки. Также имеются удобный мастерок и детский цемент. Цемент представляет собой смесь кукурузного крахмала и песка, и абсолютно безопасен для детей. После окончания строительства цемент легко отмыть с ребенка и пола, и отстирать с одежды. Конструктор рассчитан на многократное перестраивание. Для того чтобы разобрать постройку, достаточно оставить её в воде на 3-4 часа. Такой творческий набор способствует развитию внимания, мелкой моторики, логического и пространственного мышления.

Отзывы о товаре Конструктор-кирпичики Brickmaster "Садик" арт.102




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Характеристики
Бренд
Brickmaster
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
288 дет, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
керамика
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающий конструктор из настоящих кирпичиков. Кирпичики изготовлены из экологически чистой обожженной глины. Размер каждого кирпичика 4х2х1 см. В комплекте есть другие глиняные элементы, необходимые для постройки. Также имеются удобный мастерок и детский цемент. Цемент представляет собой смесь кукурузного крахмала и песка, и абсолютно безопасен для детей. После окончания строительства цемент легко отмыть с ребенка и пола, и отстирать с одежды. Конструктор рассчитан на многократное перестраивание. Для того чтобы разобрать постройку, достаточно оставить её в воде на 3-4 часа. Такой творческий набор способствует развитию внимания, мелкой моторики, логического и пространственного мышления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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