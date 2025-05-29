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Конструктор ТИКО "Фантазер" 131 деталь цветная коробка купить с доставкой в Москве
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Конструктор ТИКО "Фантазер" 131 деталь цветная коробка

28 Отзывы
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Конструктор ТИКО &quot;Фантазер&quot; 131 деталь цветная коробка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
890 руб.  1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464111
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Характеристики

Бренд
Рантис
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 4 лет
Комплектация
131 дет., упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
4
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х7
Вес, г.
750

Описание товара Конструктор ТИКО "Фантазер" 131 деталь цветная коробка

Основа конструктора - плоские пластмассовые детали различной формы (треугольники равносторонние, равнобедренные и прямоугольные, квадраты, прямоугольники, ромбы, параллелограммы, трапеции, пятиугольники, шестиугольники и восьмиугольники) и размера (длина стороны 5 и 10 см). Детали конструктора соединяются между собой с помощью шарнирных соединений (шарообразный выступ защелкивается в круглую выемку), позволяющих одной детали вращаться вокруг другой. В результате для ребенка становится наглядным процесс перехода из плоскости в пространство, от развертки - к объемной фигуре и обратно. Кроме того, появляется возможность конструирования бесконечного множества игровых фигур (от дорожки и забора до коттеджа, ракеты, корабля и т.п.) и геометрических объемных фигур (от трех-, четырех-, пяти-, шести-, восьмигранных призм и пирамид- до икосаэдров, додекаэдров и звезд Кеплера).

Отзывы о товаре Конструктор ТИКО "Фантазер" 131 деталь цветная коробка

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Галина П.

Достоинства:


Комментарий:
Все детали в комплекте. Доставка во время. Качество пластика хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Виктория З.

Достоинства:


Комментарий:
Некоторые детали тяжело скреплять.в целом хороший конструктор
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Наталия А.

Достоинства:


Комментарий:
Перезаказывала 2 раза, сначала пришёл контейнер без боковой застежки, второй раз без верхней ручки, а был на подарок. Внутри комплект.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Алёна К.

Достоинства:


Комментарий:
покупала в садик, деткам очень нравится
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Анна Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор. Есть инструкция что и как можно собрать.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Наталья Р.

Достоинства:


Комментарий:
Через некоторое время стали потихоньку отламываются зацепы у деталей.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Николай С

Достоинства:


Комментарий:
Качественный конструктор.Интересный,залипательный. Собираю вместе с ребёнком!)
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Наталья Н.

Достоинства:


Комментарий:
конструктор интересный, но детали сложно соединяются, даже взрослому больно
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в сад, воспитатели довольны. Всё целое, комплектация полная.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Вилкова Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Супер конструктор. Детям в саду понравился
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
интересный конструктор, крепление деталей тугое, малышам не подойдет.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Туговаты соединения, пошаговой инструкции нет)) так что с моей фантазией я ничего не соберу)) ждём папу
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Ольга Н.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка целая ,детали все присутствуют,брала на подарок ,все отлично
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Конструктор хороший, все части прикрасно собираются детьми.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Наталья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
контейнер цел, жаль что ни как не упакован больше.... содержимое яркое ,и много, не счила все ли на месте.... сын доволен играет!
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Бочкарева Людмила

Достоинства:


Комментарий:
Дети довольны конструктором. Сама залипаю с ними,очень интересно и познавательно.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Гульнара Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Контейнер целый, не исцарапан. Конструктором любят играть старшие дети в группе.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Данута Б.

Достоинства:


Комментарий:
Конструктор интересный и полезный. Замочки туговато соединяются, а в общем отлично.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2024
Оксана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Ребёнок рад брала на др спасибо
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2024
S Z.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший конструктор. В садике занимаются с таким конструктором, ребенку нравиться, приобрела домой. Сразу же начал мастерить. Деталей много. Самый больший набор из сетии ТИКО это хрустальный, в нем 415 деталей, но он дороговат. Потом приобрету какой нибудь другой. Они все подходят друг к другу.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2024
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший конструктор, ребёнку 6 лет понравился. Звезду снимаю за то, что товар был не упакован от слова вообще. Хочется задать вопрос продавцу, почему вы отправляете товар без упаковки. Сам конструктор рекомендую к покупке, но только не у этого продавца.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2023
Лидия У.

Достоинства:


Комментарий:
доставка просто в контейнере. Схемы для сборки отсутствуют.
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2023
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую выбирать 300 400 деталей который. выбирала большой набор,но Воспитатель с сада порекомендовала Фантазер, для моих 2 деток оказалось очень мало
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2023
Наталья И.

Достоинства:


Комментарий:
конструктор отличный, головоломка! спасибо
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2023
Lusi

Достоинства:


Комментарий:
Брала себе на работу в сад. Детям очень нравится данный конструктор. Дети не только собирают фигуры по образцу, но и воплощают свои идеи.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2023
Наталия А.

Достоинства:


Комментарий:
главное в нём - правильно соединять, под углом и сильно не давить, тогда надолго :)
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ребёнок играет с удовольствием
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2023
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
дети в детском саду давольны.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Рантис
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 4 лет
Комплектация
131 дет., упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
4
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Основа конструктора - плоские пластмассовые детали различной формы (треугольники равносторонние, равнобедренные и прямоугольные, квадраты, прямоугольники, ромбы, параллелограммы, трапеции, пятиугольники, шестиугольники и восьмиугольники) и размера (длина стороны 5 и 10 см). Детали конструктора соединяются между собой с помощью шарнирных соединений (шарообразный выступ защелкивается в круглую выемку), позволяющих одной детали вращаться вокруг другой. В результате для ребенка становится наглядным процесс перехода из плоскости в пространство, от развертки - к объемной фигуре и обратно. Кроме того, появляется возможность конструирования бесконечного множества игровых фигур (от дорожки и забора до коттеджа, ракеты, корабля и т.п.) и геометрических объемных фигур (от трех-, четырех-, пяти-, шести-, восьмигранных призм и пирамид- до икосаэдров, додекаэдров и звезд Кеплера).
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Галина П.

Достоинства:


Комментарий:
Все детали в комплекте. Доставка во время. Качество пластика хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Виктория З.

Достоинства:


Комментарий:
Некоторые детали тяжело скреплять.в целом хороший конструктор
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Наталия А.

Достоинства:


Комментарий:
Перезаказывала 2 раза, сначала пришёл контейнер без боковой застежки, второй раз без верхней ручки, а был на подарок. Внутри комплект.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Алёна К.

Достоинства:


Комментарий:
покупала в садик, деткам очень нравится
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Анна Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор. Есть инструкция что и как можно собрать.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Наталья Р.

Достоинства:


Комментарий:
Через некоторое время стали потихоньку отламываются зацепы у деталей.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Николай С

Достоинства:


Комментарий:
Качественный конструктор.Интересный,залипательный. Собираю вместе с ребёнком!)
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Наталья Н.

Достоинства:


Комментарий:
конструктор интересный, но детали сложно соединяются, даже взрослому больно
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в сад, воспитатели довольны. Всё целое, комплектация полная.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Вилкова Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Супер конструктор. Детям в саду понравился
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
интересный конструктор, крепление деталей тугое, малышам не подойдет.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Туговаты соединения, пошаговой инструкции нет)) так что с моей фантазией я ничего не соберу)) ждём папу
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Ольга Н.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка целая ,детали все присутствуют,брала на подарок ,все отлично
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Конструктор хороший, все части прикрасно собираются детьми.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Наталья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
контейнер цел, жаль что ни как не упакован больше.... содержимое яркое ,и много, не счила все ли на месте.... сын доволен играет!
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Бочкарева Людмила

Достоинства:


Комментарий:
Дети довольны конструктором. Сама залипаю с ними,очень интересно и познавательно.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Гульнара Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Контейнер целый, не исцарапан. Конструктором любят играть старшие дети в группе.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Данута Б.

Достоинства:


Комментарий:
Конструктор интересный и полезный. Замочки туговато соединяются, а в общем отлично.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2024
Оксана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Ребёнок рад брала на др спасибо
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2024
S Z.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший конструктор. В садике занимаются с таким конструктором, ребенку нравиться, приобрела домой. Сразу же начал мастерить. Деталей много. Самый больший набор из сетии ТИКО это хрустальный, в нем 415 деталей, но он дороговат. Потом приобрету какой нибудь другой. Они все подходят друг к другу.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2024
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший конструктор, ребёнку 6 лет понравился. Звезду снимаю за то, что товар был не упакован от слова вообще. Хочется задать вопрос продавцу, почему вы отправляете товар без упаковки. Сам конструктор рекомендую к покупке, но только не у этого продавца.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2023
Лидия У.

Достоинства:


Комментарий:
доставка просто в контейнере. Схемы для сборки отсутствуют.
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2023
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую выбирать 300 400 деталей который. выбирала большой набор,но Воспитатель с сада порекомендовала Фантазер, для моих 2 деток оказалось очень мало
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2023
Наталья И.

Достоинства:


Комментарий:
конструктор отличный, головоломка! спасибо
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2023
Lusi

Достоинства:


Комментарий:
Брала себе на работу в сад. Детям очень нравится данный конструктор. Дети не только собирают фигуры по образцу, но и воплощают свои идеи.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2023
Наталия А.

Достоинства:


Комментарий:
главное в нём - правильно соединять, под углом и сильно не давить, тогда надолго :)
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ребёнок играет с удовольствием
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2023
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
дети в детском саду давольны.


Конструктор ТИКО "Фантазер" 131 деталь цветная коробка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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