Конструктор ТИКО "Фантазер" 131 деталь цветная коробка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Конструктор ТИКО "Фантазер" 131 деталь цветная коробка
Основа конструктора - плоские пластмассовые детали различной формы (треугольники равносторонние, равнобедренные и прямоугольные, квадраты, прямоугольники, ромбы, параллелограммы, трапеции, пятиугольники, шестиугольники и восьмиугольники) и размера (длина стороны 5 и 10 см). Детали конструктора соединяются между собой с помощью шарнирных соединений (шарообразный выступ защелкивается в круглую выемку), позволяющих одной детали вращаться вокруг другой. В результате для ребенка становится наглядным процесс перехода из плоскости в пространство, от развертки - к объемной фигуре и обратно. Кроме того, появляется возможность конструирования бесконечного множества игровых фигур (от дорожки и забора до коттеджа, ракеты, корабля и т.п.) и геометрических объемных фигур (от трех-, четырех-, пяти-, шести-, восьмигранных призм и пирамид- до икосаэдров, додекаэдров и звезд Кеплера).
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Достоинства:
Комментарий:
Все детали в комплекте. Доставка во время. Качество пластика хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Некоторые детали тяжело скреплять.в целом хороший конструктор
Достоинства:
Комментарий:
Перезаказывала 2 раза, сначала пришёл контейнер без боковой застежки, второй раз без верхней ручки, а был на подарок. Внутри комплект.
Достоинства:
Комментарий:
покупала в садик, деткам очень нравится
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор. Есть инструкция что и как можно собрать.
Достоинства:
Комментарий:
Через некоторое время стали потихоньку отламываются зацепы у деталей.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный конструктор.Интересный,залипательный. Собираю вместе с ребёнком!)
Достоинства:
Комментарий:
конструктор интересный, но детали сложно соединяются, даже взрослому больно
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в сад, воспитатели довольны. Всё целое, комплектация полная.
Достоинства:
Комментарий:
Супер конструктор. Детям в саду понравился
Достоинства:
Комментарий:
интересный конструктор, крепление деталей тугое, малышам не подойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Туговаты соединения, пошаговой инструкции нет)) так что с моей фантазией я ничего не соберу)) ждём папу
Достоинства:
Комментарий:
упаковка целая ,детали все присутствуют,брала на подарок ,все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Конструктор хороший, все части прикрасно собираются детьми.
Достоинства:
Комментарий:
контейнер цел, жаль что ни как не упакован больше.... содержимое яркое ,и много, не счила все ли на месте.... сын доволен играет!
Достоинства:
Комментарий:
Дети довольны конструктором. Сама залипаю с ними,очень интересно и познавательно.
Достоинства:
Комментарий:
Контейнер целый, не исцарапан. Конструктором любят играть старшие дети в группе.
Достоинства:
Комментарий:
Конструктор интересный и полезный. Замочки туговато соединяются, а в общем отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Ребёнок рад брала на др спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший конструктор. В садике занимаются с таким конструктором, ребенку нравиться, приобрела домой. Сразу же начал мастерить. Деталей много. Самый больший набор из сетии ТИКО это хрустальный, в нем 415 деталей, но он дороговат. Потом приобрету какой нибудь другой. Они все подходят друг к другу.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший конструктор, ребёнку 6 лет понравился. Звезду снимаю за то, что товар был не упакован от слова вообще. Хочется задать вопрос продавцу, почему вы отправляете товар без упаковки. Сам конструктор рекомендую к покупке, но только не у этого продавца.
Достоинства:
Комментарий:
доставка просто в контейнере. Схемы для сборки отсутствуют.
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую выбирать 300 400 деталей который. выбирала большой набор,но Воспитатель с сада порекомендовала Фантазер, для моих 2 деток оказалось очень мало
Достоинства:
Комментарий:
конструктор отличный, головоломка! спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Брала себе на работу в сад. Детям очень нравится данный конструктор. Дети не только собирают фигуры по образцу, но и воплощают свои идеи.
Достоинства:
Комментарий:
главное в нём - правильно соединять, под углом и сильно не давить, тогда надолго :)
Достоинства:
Комментарий:
Ребёнок играет с удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
дети в детском саду давольны.
Отзывы о товаре Конструктор ТИКО "Фантазер" 131 деталь цветная коробка
Достоинства:
Комментарий:
Все детали в комплекте. Доставка во время. Качество пластика хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Некоторые детали тяжело скреплять.в целом хороший конструктор
Достоинства:
Комментарий:
Перезаказывала 2 раза, сначала пришёл контейнер без боковой застежки, второй раз без верхней ручки, а был на подарок. Внутри комплект.
Достоинства:
Комментарий:
покупала в садик, деткам очень нравится
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор. Есть инструкция что и как можно собрать.
Достоинства:
Комментарий:
Через некоторое время стали потихоньку отламываются зацепы у деталей.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный конструктор.Интересный,залипательный. Собираю вместе с ребёнком!)
Достоинства:
Комментарий:
конструктор интересный, но детали сложно соединяются, даже взрослому больно
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в сад, воспитатели довольны. Всё целое, комплектация полная.
Достоинства:
Комментарий:
Супер конструктор. Детям в саду понравился
Достоинства:
Комментарий:
интересный конструктор, крепление деталей тугое, малышам не подойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Туговаты соединения, пошаговой инструкции нет)) так что с моей фантазией я ничего не соберу)) ждём папу
Достоинства:
Комментарий:
упаковка целая ,детали все присутствуют,брала на подарок ,все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Конструктор хороший, все части прикрасно собираются детьми.
Достоинства:
Комментарий:
контейнер цел, жаль что ни как не упакован больше.... содержимое яркое ,и много, не счила все ли на месте.... сын доволен играет!
Достоинства:
Комментарий:
Дети довольны конструктором. Сама залипаю с ними,очень интересно и познавательно.
Достоинства:
Комментарий:
Контейнер целый, не исцарапан. Конструктором любят играть старшие дети в группе.
Достоинства:
Комментарий:
Конструктор интересный и полезный. Замочки туговато соединяются, а в общем отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Ребёнок рад брала на др спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший конструктор. В садике занимаются с таким конструктором, ребенку нравиться, приобрела домой. Сразу же начал мастерить. Деталей много. Самый больший набор из сетии ТИКО это хрустальный, в нем 415 деталей, но он дороговат. Потом приобрету какой нибудь другой. Они все подходят друг к другу.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший конструктор, ребёнку 6 лет понравился. Звезду снимаю за то, что товар был не упакован от слова вообще. Хочется задать вопрос продавцу, почему вы отправляете товар без упаковки. Сам конструктор рекомендую к покупке, но только не у этого продавца.
Достоинства:
Комментарий:
доставка просто в контейнере. Схемы для сборки отсутствуют.
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую выбирать 300 400 деталей который. выбирала большой набор,но Воспитатель с сада порекомендовала Фантазер, для моих 2 деток оказалось очень мало
Достоинства:
Комментарий:
конструктор отличный, головоломка! спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Брала себе на работу в сад. Детям очень нравится данный конструктор. Дети не только собирают фигуры по образцу, но и воплощают свои идеи.
Достоинства:
Комментарий:
главное в нём - правильно соединять, под углом и сильно не давить, тогда надолго :)
Достоинства:
Комментарий:
Ребёнок играет с удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
дети в детском саду давольны.