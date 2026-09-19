Конструктор "Строитель" 28 деталей в сумке Юг-Пласт 5007
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%920 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395228
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
28 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х16
Вес, кг.
1.18
Описание товара Конструктор "Строитель" 28 деталей в сумке Юг-Пласт 5007
Пластмассовый конструктор из крупных деталей разной формы. В состав конструктора входят: кубики, кирпичики, цилиндры, конусы, арки, шары. Размер кубиков 7, 5х7, 5х7, 5 см Конструктор может стать первым конструктором малыша. Детали конструктора мягкие и легкие (полые внутри), углы скруглены. Конструктор упакован в сумку из прозрачного полиэтилена. В ней конструктор удобно хранить и переносить.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
28 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Пластмассовый конструктор из крупных деталей разной формы. В состав конструктора входят: кубики, кирпичики, цилиндры, конусы, арки, шары. Размер кубиков 7, 5х7, 5х7, 5 см Конструктор может стать первым конструктором малыша. Детали конструктора мягкие и легкие (полые внутри), углы скруглены. Конструктор упакован в сумку из прозрачного полиэтилена. В ней конструктор удобно хранить и переносить.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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