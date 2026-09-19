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Конструктор ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 00950 Ретро-авто (300 эл) купить с доставкой в Москве
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Конструктор ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 00950 Ретро-авто (300 эл)

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Конструктор ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 00950 Ретро-авто (300 эл)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструктор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
850 руб.  920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 367746
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Характеристики

Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Конструктор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х4
Вес, г.
698

Описание товара Конструктор ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 00950 Ретро-авто (300 эл)

Из деталей этого металлического конструктора ребенок может собрать два автомобиля "Кабриолет" или "Раритет". Даже на фото они выглядят весьма эффектно, поэтому станут оригинальным украшением интерьера детской комнаты.

Во время работы с конструктором ребенок будет совершенствовать абстрактное и логическое мышление, научится пользоваться отверткой и гаечным ключом. Такие навыки понадобятся ему не только на уроках труда, но и дома.

Это не самый сложный набор в серии конструкторов "Как раньше". Он состоит из 300 деталей. Кстати, ребенок может собрать готовое изделие по схеме, а может пофантазировать и придумать свои конструкции.

В комплекте

Детали конструктора — 300 шт.

Отвертка

Гаечный ключ

Отзывы о товаре Конструктор ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 00950 Ретро-авто (300 эл)




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Характеристики
Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Конструктор
Страна производитель
Китай
Описание

Из деталей этого металлического конструктора ребенок может собрать два автомобиля "Кабриолет" или "Раритет". Даже на фото они выглядят весьма эффектно, поэтому станут оригинальным украшением интерьера детской комнаты.

Во время работы с конструктором ребенок будет совершенствовать абстрактное и логическое мышление, научится пользоваться отверткой и гаечным ключом. Такие навыки понадобятся ему не только на уроках труда, но и дома.

Это не самый сложный набор в серии конструкторов "Как раньше". Он состоит из 300 деталей. Кстати, ребенок может собрать готовое изделие по схеме, а может пофантазировать и придумать свои конструкции.

В комплекте

Детали конструктора — 300 шт.

Отвертка

Гаечный ключ

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 00950 Ретро-авто (300 эл) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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