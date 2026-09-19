Конструктор "Аэроклуб" (284дет) SLUBAN М38-В0608
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%1 300 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395069
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
284 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х7
Вес, г.
800
Описание товара Конструктор "Аэроклуб" (284дет) SLUBAN М38-В0608
Если ребенок грезит о полетах и покорении небес, набор Sluban Фантастический летный клуб поможет приблизиться к осуществлению мечты. Собрать собственный аэродром и играть с ним безумно интересно.Из деталей конструктора можно собрать мини-авиастанцию с самолетом.В комплект входят фигурки - команда смелых девушек-техников и пилотов.Конструктор из 284 деталей увлекательная и серьезная задача.Инструкция и схема дорог из комплекта помогут в игре.Совместим с другими наборами серии Розовая мечта - собери целый город грез!Игрушка развивает моторику, мышление, аккуратность и усидчивость
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
284 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Если ребенок грезит о полетах и покорении небес, набор Sluban Фантастический летный клуб поможет приблизиться к осуществлению мечты. Собрать собственный аэродром и играть с ним безумно интересно.Из деталей конструктора можно собрать мини-авиастанцию с самолетом.В комплект входят фигурки - команда смелых девушек-техников и пилотов.Конструктор из 284 деталей увлекательная и серьезная задача.Инструкция и схема дорог из комплекта помогут в игре.Совместим с другими наборами серии Розовая мечта - собери целый город грез!Игрушка развивает моторику, мышление, аккуратность и усидчивость
Конструктор "Аэроклуб" (284дет) SLUBAN М38-В0608 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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