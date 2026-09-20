Конструктор винтовой Zabiaka "Конструктики" 224 детали, с шуруповертом арт.4348344
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%1 480 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 510994
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кейс — 30, 5x6x23, 5 см, игровое поле — 22x22 см, 8 карточек — 21, 7x21, 7 см, отвёртка — 13x3x3 см, гаечный ключ — 11x2, 5x0, 5 см, шуруповёрт на батарейках — 13x4x13, 5 см, 3 насадки для шуруповёрта —1, 5x1, 5x4 см, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х7
Вес, кг.
1
Описание товара Конструктор винтовой Zabiaka "Конструктики" 224 детали, с шуруповертом арт.4348344
Увлекательный конструктор-мозаика — то, что надо маленьким любителям всего необычного! Задача малыша: вкручивать болтики и собирать картинки с помощью игровых полей и красочных фигурок. Конструктор станет прекрасной основой для получения необходимых бытовых знаний. Малыш научится закручивать шурупы и придумывать новые конструкции. Ребёнок с удовольствием будет играть получившейся игрушкой, а когда надоест, сможет придумать что-то совершенно новое. Конструктор развивает мелкую моторику рук, прививает усидчивость, стимулирует познавательную активность, развивает внимание и воображение.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кейс — 30, 5x6x23, 5 см, игровое поле — 22x22 см, 8 карточек — 21, 7x21, 7 см, отвёртка — 13x3x3 см, гаечный ключ — 11x2, 5x0, 5 см, шуруповёрт на батарейках — 13x4x13, 5 см, 3 насадки для шуруповёрта —1, 5x1, 5x4 см, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Увлекательный конструктор-мозаика — то, что надо маленьким любителям всего необычного! Задача малыша: вкручивать болтики и собирать картинки с помощью игровых полей и красочных фигурок. Конструктор станет прекрасной основой для получения необходимых бытовых знаний. Малыш научится закручивать шурупы и придумывать новые конструкции. Ребёнок с удовольствием будет играть получившейся игрушкой, а когда надоест, сможет придумать что-то совершенно новое. Конструктор развивает мелкую моторику рук, прививает усидчивость, стимулирует познавательную активность, развивает внимание и воображение.
Конструктор винтовой Zabiaka "Конструктики" 224 детали, с шуруповертом арт.4348344 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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