3D-мозаика с шуруповёртом Zabiaka "Ферма" арт.SL-02623/4301031
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%1 830 руб. 3 162 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 526301
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
223 детали, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х4
Вес, кг.
1.1
Описание товара 3D-мозаика с шуруповёртом Zabiaka "Ферма" арт.SL-02623/4301031
Конструктор Zabiaka Ферма SL-02623/4301031 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. 3D-мозаика с шуруповертом Iq-Zabiaka «Ферма» SL-02623 (4301031) в том числе имеет в наборе отвертку и гаечный ключ. Посредством безопасных инструментов ребенок конструирует различные фигуры. Из деталей можно собрать насекомых, транспортные средства, цветы и другие элементы. В комплекте есть яркие карточки с изображением животных. Картинку необходимо дополнить шурупами и болтами. В специальном чемоданчике удобно хранить детали.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
223 детали, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Конструктор Zabiaka Ферма SL-02623/4301031 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. 3D-мозаика с шуруповертом Iq-Zabiaka «Ферма» SL-02623 (4301031) в том числе имеет в наборе отвертку и гаечный ключ. Посредством безопасных инструментов ребенок конструирует различные фигуры. Из деталей можно собрать насекомых, транспортные средства, цветы и другие элементы. В комплекте есть яркие карточки с изображением животных. Картинку необходимо дополнить шурупами и болтами. В специальном чемоданчике удобно хранить детали.
3D-мозаика с шуруповёртом Zabiaka "Ферма" арт.SL-02623/4301031 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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