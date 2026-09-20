Конструктор Bauer "Космические перехватчики Блокмена" 98 деталей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%920 руб. 1 666 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 520713
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
98 дет, инструкция, упаковка
Материал
пластик
Мультфильм/Компьютерная игра
Blockman Go
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х23х8
Вес, г.
567
Описание товара Конструктор Bauer "Космические перехватчики Блокмена" 98 деталей
Конструктор Bauer Cosmo block Космические перехватчики Блокмена тематический блочный конструктор, позволяющий ребёнку отправиться в космическое путешествие! Изготовлен из безопасного пластика и пищевых красителей. Предназначен для детей от 3х лет. Конструкторы BAUER развивают мелкую моторику, аналитические способности, а также стимулируют творческую активность ребенка. Детали конструктора изготовлены из безопасного пластика с применением пищевых красителей.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
98 дет, инструкция, упаковка
Материал
пластик
Мультфильм/Компьютерная игра
Blockman Go
Страна производитель
Китай
Конструктор Bauer Cosmo block Космические перехватчики Блокмена тематический блочный конструктор, позволяющий ребёнку отправиться в космическое путешествие! Изготовлен из безопасного пластика и пищевых красителей. Предназначен для детей от 3х лет. Конструкторы BAUER развивают мелкую моторику, аналитические способности, а также стимулируют творческую активность ребенка. Детали конструктора изготовлены из безопасного пластика с применением пищевых красителей.
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