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Конструктор Lena Каскад "Speed" (44 дет), арт. 65290 купить с доставкой в Москве
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Конструктор Lena Каскад "Speed" (44 дет), арт. 65290

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Конструктор Lena Каскад &quot;Speed&quot; (44 дет), арт. 65290 - фото 1
Конструктор Lena Каскад &quot;Speed&quot; (44 дет), арт. 65290 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор Lena Каскад &quot;Speed&quot; (44 дет), арт. 65290 - фото 1
  • Конструктор Lena Каскад &quot;Speed&quot; (44 дет), арт. 65290 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 560 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527718
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Характеристики

Бренд
Lena
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
44 детали, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
422

Описание товара Конструктор Lena Каскад "Speed" (44 дет), арт. 65290

Конструктор Lena Speed, 65290 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Лена Каскад Speed 44 детали в собранном виде представляет собой сложный лабиринт для шариков. Комплект включает в себя 44 деталь, что обеспечит простор для фантазии юного конструктора.

Отзывы о товаре Конструктор Lena Каскад "Speed" (44 дет), арт. 65290




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Характеристики
Бренд
Lena
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
44 детали, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Lena Speed, 65290 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Лена Каскад Speed 44 детали в собранном виде представляет собой сложный лабиринт для шариков. Комплект включает в себя 44 деталь, что обеспечит простор для фантазии юного конструктора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор Lena Каскад "Speed" (44 дет), арт. 65290 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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